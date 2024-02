Saunaboot-Gäste retten Menschen aus sinkendem Tesla

Saunaboot rettet sinkende Teslafahrer Ein Autofahrer lenkt seinen Tesla ins Meer vor Oslo. Gerettet wird er mit seinem Beifahrer von Gästen und dem Kapitän eines Saunaboots. 02.02.2024

Ein Tesla-Fahrer lenkt sein Fahrzeug ins Meer vor Oslo. Zur Rettung eilt eine schwimmende Sauna. Deren Gäste und Kapitän ziehen den Fahrer und seinen Beifahrer an Bord.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Fahrer eines Tesla fährt mit seinem Auto über eine Quai-Mauer ins Meer vor Oslo.

Eine schwimmende Sauna eilt zur Rettung und nimmt den Tesla-Fahrer und seinen Passagier auf.

Das Auto wird später geborgen.

Einer seiner Gäste habe ihn darauf aufmerksam gemacht, dass ein Auto in den Fjord gestürzt sei, sagt der Kapitän des Saunabootes, Nicholay Nordahl, der Zeitung «Verdens Gang». «Da habe ich Vollgas in Richtung der Leute gegeben, die aus dem Auto geklettert kamen.» Das Ganze hat sich am Donnerstag abgespielt.

Nur mit Badetüchern bekleidet, haben die der schwimmenden Sauna im Oslofjord zwei Insassen eines ins Wasser gestürzten Tesla gerettet. Mithilfe der Gäste habe er die Verunglückten an Bord geholt. Danach hätten sie sich in der Sauna aufgewärmt.

Ein Zeuge beschreibt der Zeitung, das Auto habe gestoppt, dann plötzlich beschleunigt und sei ins Wasser geklatscht. Der Fahrer gibt dem Blatt zu Protokoll, er habe gedacht, das Auto sei in Parkposition und sei aus Versehen auf das Gaspedal getreten.

Diverse Saunaboote im Oslofjord

Während das Auto langsam untergeht, klettern die beiden Insassen auf das Dach. Nach ihrer Rettung wird auch der Tesla aus dem Wasser gezogen. Die Wassertemperatur wird am Donnerstag mit drei Grad Celsius angegeben.

Auf dem Fjord in der norwegischen Hauptstadt sind diverse Saunaboote mit Elektroantrieb unterwegs. Dort können die Gäste beim Schwitzen die Schönheiten der Natur geniessen – und gelegentlich ein Bad im eiskalten Wasser nehmen.

dpa/smi