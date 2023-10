SBB-Zug muss nach Kollision mit Tieren evakuiert werden

Busunglück in Venedig: Ermittlungen gegen drei Verdächtige

Venedig, 12.10.2023: BUSUNGLÜCK IN VENEDIG Nach schwerem Busunglück in Venedig mit 21 Todesopfern ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen drei Verdächtige LOKALZEITUNG «IL GAZZETTINO»: Ermittelt wird gegen den Geschäftsführer des Busunternehmens und zwei Beamte der Stadtverwaltung Die beiden Beamten sind für die Instandhaltung von Brücken und Strassen zuständig AM 3. OKTOBER In Venedig war ein Bus von einer Brücke aus etwa zehn Metern Höhe auf eine Bahnstrecke gestürzt An der Stelle hatte die Leitplanke ein grosses Loch Bei dem Unglück kamen drei Deutsche ums Leben

