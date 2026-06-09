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Wettlauf gegen die Zeit Schäferhund treibt auf aufblasbarem Kajak – Skipper eilt zu Hilfe

Fabienne Berner

9.6.2026

Wettlauf gegen die Zeit: Schäferhund treibt auf aufblasbarem Kajak – Skipper eilt zu Hilfe

Wettlauf gegen die Zeit: Schäferhund treibt auf aufblasbarem Kajak – Skipper eilt zu Hilfe

Im Norden Englands wird ein Strandausflug plötzlich zum Albtraum. Hund Bruce wird vom Wind fast fünf Kilometer aufs offene Meer hinausgetrieben. Die Suche nach dem Vierbeiner bleibt zunächst erfolglos.

09.06.2026

Im Norden Englands wird ein Strandausflug plötzlich zum Albtraum. Hund Bruce wird vom Wind fast fünf Kilometer aufs offene Meer hinausgetrieben. Die Suche nach dem Vierbeiner bleibt zunächst erfolglos.

Fabienne Berner

09.06.2026, 21:00

Skipper Jimmy Reid war mit Touristen zu den Farne Islands in Nordengland unterwegs, als er einen Notruf hörte. Ein Schäferhund trieb alleine in einem aufblasbaren Kajak auf offener See. Gemeinsam mit einem Crewmitglied beteiligte er sich an der Suche nach dem Tier und entdeckte das vermisste Kajak nach rund 30 Minuten.

Die Rettung verlief allerdings nicht ohne Zwischenfall: Als Hund Bruce an Bord gezogen werden sollte, rutschte er aus seinem Geschirr und fiel zurück ins Wasser. Erst im zweiten Anlauf gelang es ihnen, den durchnässten und unterkühlten Schäferhund in Sicherheit zu bringen.

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