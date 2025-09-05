  1. Privatkunden
Laiendarsteller für Jeanne d'Arc Scharfe Kritik an Theater Basel nach Aufruf an Magersüchtige 

Oliver Kohlmaier

5.9.2025

Das Theater Basel wird für einen Aufruf an magersüchtige Laiendarsteller scharf kritisiert.
Das Theater Basel wird für einen Aufruf an magersüchtige Laiendarsteller scharf kritisiert.
IMAGO/Peter Schickert

Das Theater Basel sucht in einem Aufruf Laiendarsteller, die akut an Anorexie erkrankt sind. Eltergruppen und Psychiater*innen zeigen sich empört.

Oliver Kohlmaier

05.09.2025, 22:36

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das Theater Basel sucht für das Stück «Jeanne d’Arc» Laiendarsteller, die akut an Anorexie erkrankt sind.
  • Fachleute und Elterngruppen kritisieren den Aufruf scharf.
  • Das Theater veröffentlichte den Aufruf nicht nur auf der Webseite, sondern schrieb auch Ärztinnen und Ärzte an.
Mehr anzeigen

Für ein Stück über die legendäre Französin Jeanne d’Arc sucht das Theater Basel magersüchtige Laiendarsteller – und löst damit einen Sturm der Entrüstung aus.

Der Aufruf richtet sich an 16- bis 30-Jährige, die akut an Anorexie leiden. Dort heisst es: «Wir suchen dezidiert nach Personen, die kein gutes Normalgewicht haben und in therapeutischer Betreuung sind». Dabei veröffentlichte das Theater den Aufruf nicht nur auf der eigenen Webseite, sondern schrieb auch Ärztinnen und Ärzte an.

Scharfe Kritik an Vorgehen

Fachleute und Elternorganisationen zeigen sich nun bestürzt über diese Vorgehensweise, wie die «Baz» berichtet. «Die Teilnahme an einem Theaterprojekt – mit Proben, Auftritten und öffentlicher Wahrnehmung – kann den Heilungsprozess erheblich gefährden», schreibt Anna Weg von der Elternunterstützung Anorexie in einem Brief an das Theater.

Auch ein privates Elternnetzwerk äussert sich kritisch und spricht von einer «problematischen Form der Zurschaustellung, die an Ausbeutung grenzt». Beide Organisationen fordern das Theater zur Rücknahme des Aufrufs aus – bislang ohne Erfolg.

Anorexie wird «romantisiert»

Ebenso vom Theater angeschrieben wurde die Basler Jugendpsychiaterin Anja Müller. Sie bezeichnet das Vorgehen als fragwürdig. Der Zeitung sagte sie: «Es käme auch niemand auf die Idee, auf der Onkologie nach schwer kranken Krebspatienten für ein Theaterstück zu suchen.» Denn Anorexie sei eine potenziell lebensbedrohliche Erkrankung, die vor allem bei Chronifizierung eine hohe Sterblichkeitsrate habe.

Hinzu kommt: Das Stück soll sieben Monate lang gespielt werden. «Da die Laiendarstellerinnen und -darsteller ausdrücklich untergewichtig sein müssen, dürfen sie eigentlich bis dahin nicht gesund werden», schreibt Müller. Zudem werde die Erkrankung «romantisiert». Man spiele mit der Zukunft der Betroffenen. Auch Kolleginnen und Kollegen, mit denen sich Müller in einer E-Mail-Gruppe regelmässig austausche, kritisieren das Theater.

Als Reaktion auf die Kritik nahm das Theater Basel den Aufruf nicht zurück,  lädt jedoch am 8. September zu einem Austausch mit der Regisseurin ein. Anja Dirks von der Schauspieldirektion schrieb in einer E-Mail an die «Baz»: «Wir wünschen uns einen offenen und respektvollen Dialog, um herauszufinden, in welcher Form und unter wessen Beteiligung die Idee von Lies Pauwels umgesetzt werden kann.»

«Romeo und Julia» im Blechgewand

«Romeo und Julia» im Blechgewand

In einem Steinbruch in Estland haben Theatermacher den Shakespeare-Klassiker mit Fahrzeugen und Baumaschinen inszeniert. In dem PS-starken Liebesdrama stehen sich statt den Capulets und Montagues die verfeindeten Familien «Motoretti» und «Carburett».

01.08.2025

