Klare Sicht im Auto Mit simplem Trick hinterlassen deine Scheibenwischer keine Schlieren

ai-scrape

27.8.2025 - 14:47

Dreckige Scheibenwischer können unter Umständen die Sicht beim Autofahren beeinträchtigen.
Dreckige Scheibenwischer können unter Umständen die Sicht beim Autofahren beeinträchtigen.
Symbolbild: Imago

Verschmutzte Scheibenwischer können die Sicht beim Fahren erheblich beeinträchtigen. Mit einer einfachen Reinigung des Gummibelags lässt sich das Problem oft schnell beheben.

Redaktion blue News

27.08.2025, 14:47

27.08.2025, 14:53

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Verschmutzte Scheibenwischer beeinträchtigen die Sicht und somit die Verkehrssicherheit.
  • Eine regelmässige Reinigung von Wischerblättern und Windschutzscheibe mit milden Reinigern verhindert Schlieren.
  • Aggressive Reinigungsmittel wie Aceton oder Benzin sollten vermieden werden, da sie den Wischergummi schädigen können.
Mehr anzeigen

Saubere Windschutzscheiben sind entscheidend für die Sicherheit im Strassenverkehr. Wenn Scheibenwischer Schlieren hinterlassen, kann dies die Sicht des Fahrenden erheblich beeinträchtigen

Die Ursache liegt häufig in Rückständen von Regen, Schnee oder Schmutz, die sich auf dem Gummibelag der Wischer ablagern.

Um die Sicht zu verbessern, sollten die Scheibenwischer regelmässig gereinigt werden. Dazu werden die Wischer zunächst hochgeklappt, um den Gummi auf Verschmutzungen zu überprüfen. Es kann hilfreich sein, die Wischer abzunehmen, um alle Bereiche gut zu erreichen.

Benzin besser nicht verwenden

Im Anschluss wird der Gummi mit einem ein Tuch und Allzweck- oder Glasreiniger gereinigt, bis keine Rückstände mehr sichtbar sind. Auch die Windschutzscheibe selbst sollte gereinigt werden, da sich dort Schmutz und Fett ansammeln können, die die Wischer schnell wieder verschmutzen.

Wachsrückstände aus der Waschanlage können ebenfalls Schlieren verursachen. Ein spezieller Glasreiniger kann hier Abhilfe schaffen.

Sollten die Wischer nach der Reinigung weiterhin Schlieren ziehen, könnte ein Austausch der Wischerblätter notwendig sein.

Es wird oft empfohlen, hartnäckige Rückstände mit lösungsmittelhaltigen Reinigern wie Aceton oder Benzin zu entfernen. Diese Mittel können jedoch den Gummi der Wischer angreifen und porös machen, was ihre Lebensdauer verkürzt. Daher ist es ratsam, auf solche Mittel zu verzichten und stattdessen schonendere Reinigungsmethoden zu verwenden.

