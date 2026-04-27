Deutscher Feriengast stirbt bei Schlangenbeschwörung im Hotel

Ein deutscher Feriengast ist bei einer Schlangen-Show in Ägypten mutmasslich durch den Biss einer Kobra ums Leben gekommen. KEYSTONE

Eine Schlangen-Show soll Feriengäste in Ägypten unterhalten. Doch dann kommt es zu einem Zwischenfall: Ein Mann aus Deutschland wird gebissen – und stirbt.

DPA, Agence France-Presse dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei einer Schlangen-Show im ägyptischen Ferienort Hurghada wurde ein 57-jähriger Deutscher gebissen und starb kurz darauf im Spital.

Laut Ermittlern liess der Schlangenbeschwörer dem Mann mutmasslich eine Kobra in die Hose kriechen, dabei biss das Tier zu.

Die deutsche Polizei ermittelt nun mit ägyptischen Behörden die genauen Umstände des tragischen Zwischenfalls. Mehr anzeigen

Tragisches Ende einer Ferienreise: Eine Schlangenvorführung in einem ägyptischen Ferienhotel ist für einen Mann aus Bayern tödlich ausgegangen. Der 57-Jährige besuchte mit seiner dreiköpfigen Familie Anfang April in einem Hotel in der Ferienhochburg Hurghada die Vorführung eines sogenannten Schlangenbeschwörers. Dabei wurde er von einer Schlange ins Bein gebissen.

Der Mann habe deutliche Symptome einer Vergiftung gezeigt und sei reanimiert worden. Er sei kurz darauf im Krankenhaus gestorben.

Die Polizei in Kempten (Bayern) ermittelt nach Angaben des Sprechers in dem ungewöhnlichen Fall, weil es sich bei dem Geschädigten um einen deutschen Staatsbürger handelt. «Wir arbeiten mit den ägyptischen Behörden zusammen», hiess es.

Schlange kriecht in Hose

Nach den bisherigen Erkenntnissen hatte der 57-Jährige Anfang April in dem Hotel in der Ferienregion Hurghada mit seiner Familie eine Vorführung besucht, bei der der Schlangenbeschwörer den Gästen zwei Schlangen – mutmasslich Kobras – um den Hals legte. Eine der Schlangen liess er demnach dem Urlauber aus Deutschland in die Hose kriechen. Dabei soll diese zugebissen haben.

Die Ermittlungen zu den Todesumständen richten sich laut dem Polizeisprecher zum derzeitigen Stand nicht konkret gegen den Schlangenbeschwörer, sondern würden offen geführt. Die Ergebnisse der toxikologischen Untersuchung stehen ihm zufolge noch aus.