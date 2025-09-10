Unter den Gleisen hat sich eine Senkgrube gebildet. Vigili del Fuoco

Heftige Unwetter verursachen in mehreren italienischen Regionen Schäden. In der Lombardei hätte sich beinahe ein Zug-Unglück ereignet.

Heftige Unwetter haben mehrere italienische Regionen getroffen.

In der Provinz Lecco kam ein Zug nur knapp vor einer durch Regen entstandenen Senkgrube zum Stehen.

Überschwemmungen, Erdrutsche und umgestürzte Bäume führten zu zahlreichen Notrufen und Evakuierungen. Mehr anzeigen

In Italien werden derzeit mehrere Regionen von schweren Unwettern heimgesucht. Besonders betroffen sind die Regionen Friaul-Julisch Venetien, Toskana, Umbrien und Latium sowie Teile der Lombardei.

So musste die Bahnstrecke Mailand–Lecco am Mittwoch wegen eines Einsatzes der Feuerwehr unterbrochen werden. Beinahe hätte es eine Katastrophe gegeben: In der Provinz Lecco kam ein Zug nur wenige Meter vor einer durch den Regen verursachten Senkgrube zum Stehen.

Zahlreiche Unannehmlichkeiten und Notrufe wegen Überschwemmungen, Erdrutschen und umstürzenden Bäumen gab es allerdings nicht nur in der Provinz Lecco, sondern auch in den Provinzen Como und Varese.

In mehreren Regionen gingen zahlreiche Notrufe bei der Feuerwehr wegen Überschwemmungen, Erdrutschen und umstürzenden Bäumen ein.

Aufgrund der starken Niederschläge musste die Feuerwehr in der Provinz Como einige Häuser in den Gemeinden Torno und Blevio evakuieren, die von den Überschwemmungen mehrerer Gebirgsbäche betroffen waren. Einige Autofahrer mussten gerettet werden, weil sie in ihren Fahrzeugen eingeschlossen waren.