Am Flughafen Palma de Mallorca stürzte die Decke in der Ankunftshalle ein. Trotz des Schreckens blieben alle Passagiere unverletzt. Nicht der erste Vorfall im Gebäude – Sicherheitsbedenken werden laut.

Am Flughafen Palma de Mallorca stürzte am Dienstag, 24. Juni ein Teil der Deckenverkleidung im Ankunftsbereich ein, verletzt wurde niemand.

Trümmer beschädigten Automaten, und trotz sofortiger Absperrung mussten Reisende durch Staub und Trümmer zu ihrem Gepäck.

Der Vorfall steht vermutlich im Zusammenhang mit laufenden Bauarbeiten, wodurch der Flughafen nun unter erhöhtem Druck steht, Sicherheitsmängel zu beheben. Mehr anzeigen

Einen Schutzengel hatten Reisende auf der Ferieninsel Mallorca am Dienstag, 24. Juni am Flughafen Palma de Mallorca. Während des dichten Passagierbetriebs stürzte ein Teil der Deckenverkleidung im Bereich der Gepäckbänder ein. Der Vorfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr und sorgte für einen lauten Knall sowie herabfallende Trümmer und Glasscherben.

Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt, obwohl der Bereich stark frequentiert war. Die herabfallenden Materialien beschädigten vor allem Snack- und Getränkeautomaten.

Sofort nach dem Vorfall sperrten Sicherheitspersonal und Flughafenmitarbeiter den betroffenen Bereich ab und leiteten die Passagiere um, berichtet «rtl.de».

Kritik an den Sicherheitsvorkehrungen

Viele Reisende mussten an den Trümmern und der Staubwolke vorbei, um zu den Gepäckbändern oder zum Ausgang zu gelangen. Einige Passagiere äusserten Bedenken über die Sicherheitsvorkehrungen und planen, Beschwerden bei den zuständigen Behörden einzureichen.

Der Vorfall könnte mit den seit Monaten laufenden Bauarbeiten am Flughafen in Verbindung stehen. In der Vergangenheit gab es bereits ähnliche Zwischenfälle, die ebenfalls ohne Verletzte blieben.

Der Flughafen steht nun unter Druck, die Ursachen schnell zu klären und die Sicherheit während der Bauarbeiten zu verbessern. Für viele Reisende war dies ein unerfreulicher Start in ihre Ferien.

