Dieses undatierte Bild des Bureau of Land Management zeigt die Fledermaus Honey Bunches of Myotis. Emma Busk/Bureau of Land Management/AP

Mit dem Online-Wettbewerb will eine US-Behörde die Bedeutung von Fledermäusen hervorheben. Womöglich setzt sich bei der diesjährigen Ausgabe ein Exemplar mit dem Namen Hoary Potter durch.

Gabriela Beck Gabriela Beck

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Seit 2019 veranstaltet das Bureau of Land Management kurz vor Halloween einen Online-Fotowettbewerb um die niedlichste Fledermaus.

Damit soll auf die Bedeutung von Fledermäusen für die Umwelt aufmerksam gemacht werden. Mehr anzeigen

Kurz vor Halloween hat ein Schönheitswettbewerb für Fledermäuse in den USA begonnen. Die US-Behörde Bureau of Land Management veröffentlicht für die jährliche Veranstaltung Fotos von Fledermäusen bei Facebook und Instagram. Nutzerinnen und Nutzer haben dann die Gelegenheit, abzustimmen, welches der Exemplare am niedlichsten ist.

Die Wettbewerbsteilnehmer*innen gehören zu Fledermäusen, die in freier Wildbahn auf öffentlichen Landflächen leben. Sie werden von Mitarbeitenden der Behörde fotografiert. Am 31. Oktober, an Halloween, soll bekanntgegeben werden, welches Tier gewonnen hat.

Mit dem seit 2019 existierenden Schönheitswettbewerb will die Behörde auf die Bedeutung von Fledermäusen für die Umwelt aufmerksam machen. Der Wettbewerb fällt zeitlich mit der sogenannten Fledermaus-Woche («Bat Week») zusammen, bei der Fledermausexperten Informationsveranstaltungen zu den fliegenden Säugetieren anbieten.

«Sir Flaps-A-Lot» tritt gegen «Hoary Potter» an

Bei der ersten Abstimmungsrunde standen sich ein Exemplar der Art Townsend-Langohrfledermaus mit dem Namen Sir Flaps-A-Lot und eine Hoary-Fledermaus gegenüber, die Hoary Potter heisst. Sir Flaps-A-Lot stammt aus dem US-Staat Utah, Hoary Potter aus Oregon.

Ein wichtiges Merkmal von Townsend-Langohrfledermäusen sind laut Behörde ihre riesigen Ohren, die bis zu 38 Millimeter lang sein können. Nach Angaben des Bureau of Land Management bei Facebook helfen die Ohren bei der Temperaturregulierung.

Hoary-Fledermäuse zeichnen sich demnach durch einen schnellen Flug aus und dadurch, dass sie sich in ihre eigenen Schwänze einwickeln, um sich als Schutz vor Raubtieren als Blätter zu tarnen.

Emma Busk von der Behörde teilte mit, Fledermäuse weltweit spielten eine wichtige Rolle für die Umwelt, indem sie Insekten frässen und Blüten und Früchte bestäubten. Doch seien sie zunehmend der Gefahr durch einen Verlust von Lebensraum, Krankheit und zu viel Licht in der Umgebung ausgesetzt.

Geringe Krankheitsübertragung auf den Menschen

Fledermäuse würden häufig zu Unrecht als unheimliche Krankheitsüberträger betrachtet. «Es gibt sehr viel Angst und Missverständnisse im Zusammenhang mit Fledermäusen», gab Busk zu bedenken. Die Leute brächten Fledermäuse häufig mit Tollwut in Verbindung. «Aber weniger als ein Prozent aller Fledermaus-Populationen ist tatsächlich mit Tollwut infiziert und die Krankheitsübertragung von Fledermäusen auf Menschen ist tatsächlich sehr gering.»

Busk hat einen Favoriten bei dem Schönheitswettbewerb: Hoary Potter, die Fledermaus, die sie persönlich fotografiert hat. Sie hofft, dass zum dritten Mal eine Fledermaus aus Oregon gewinnt. Im vergangenen Jahr war eine weibliche Townsend-Langohrfledermaus mit dem Namen William ShakespEAR aus Oregon die Gewinnerin. Auch diese war von Busk fotografiert worden.