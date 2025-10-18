  1. Privatkunden
Jazz-Geschichte geschrieben Schöpfer der «Tatort»-Titelmelodie Klaus Doldinger gestorben

dpa

18.10.2025 - 16:05

Der Musiker Klaus Doldinger zählte zu den bedeutendsten Jazzmusikern Deutschlands. (Archiv)
Der Musiker Klaus Doldinger zählte zu den bedeutendsten Jazzmusikern Deutschlands. (Archiv)
KEYSTONE/DPA/Silas Stein

Der Jazzmusiker und Schöpfer der «Tatort»-Titelmelodie Klaus Doldinger ist tot. Er starb am Donnerstagabend im Alter von 89 Jahren im Kreise seiner Familie, wie diese am Samstag mitteilte.

,

DPA, Redaktion blue News

18.10.2025, 16:05

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Klaus Doldinger, einer der bedeutendsten deutschen Jazzmusiker und Komponist der berühmten «Tatort»-Melodie, ist im Alter von 89 Jahren in München gestorben.
  • Mit seiner Band Passport prägte er über Jahrzehnte die internationale Jazzszene und arbeitete mit Künstlern wie Udo Lindenberg zusammen.
  • Neben zahlreichen Jazzwerken komponierte er erfolgreiche Filmmusiken, darunter zu «Das Boot» und «Die unendliche Geschichte».
Mehr anzeigen

Klaus Doldinger zählte zu den bedeutendsten Jazzmusikern des Landes. Eine seiner bekanntesten Kompositionen schrieb er aber für das Fernsehen: die «Tatort»-Melodie. Nun ist der Künstler gestorben.

Mit seiner Band «Passport» hat Doldinger internationale Jazz-Geschichte geschrieben, bis ins hohe Alter stand auf der Bühne. Mehr als 5000 Auftritte absolvierte er in gut 50 Jahren.

Das Passport-Album «The First Fifty Years of Passport» erschien zum 50-jährigen Bandjubiläum 2021 und zeichnete die musikalische Entwicklung der Gruppe nach. Zu den zahlreichen Bandkollegen Doldingers gehörte Udo Lindenberg, der 1971 der erste Schlagzeuger bei «Passport» war und seinen damaligen Chef als «Jazz-Meister» würdigte.

Klaus Doldinger (l.) tritt am 12. Mai 2016 mit seinem ehemaligen Schlagzeuger Udo Lindenberg bei einem Konzert anlässlich seines 80. Geburtstags in der Tonhalle in Düsseldorf auf. (Archiv)
Klaus Doldinger (l.) tritt am 12. Mai 2016 mit seinem ehemaligen Schlagzeuger Udo Lindenberg bei einem Konzert anlässlich seines 80. Geburtstags in der Tonhalle in Düsseldorf auf. (Archiv)
KEYSTONE/EPA/BERND THISSEN

Begonnen hatte der gebürtige Berliner Doldinger seine Karriere aber schon deutlich früher: Anfang der 50er Jahre, noch während seines Klavier- und Klarinette-Studiums in Düsseldorf, gehörte er zur Dixieband «The Feetwarmers» und sammelte erste Erfahrungen. Mit «The Oskar's Trio» gründete er einige Jahre später seine erste Band.

1960 tourte Doldinger erstmals durch die USA und bekam in der Jazz-Metropole New Orleans gleich die Ehrenbürgerwürde verliehen. Die Karriere des in Berlin geborenen Musikers hatte international Fahrt aufgenommen. 1969 startete er seine neue Band «Motherhood», ehe 1971 «Passport» folgte. Zu den Quellen der Doldinger-Musik zählten Jazz, Rock, Blues und Soul ebenso wie experimentelle Elektroklänge und lateinamerikanische Rhythmen.

«Das Boot» und «Die unendliche Geschichte»

Parallel komponierte er für Film- und Fernsehproduktionen. Zu Publikumserfolgen wie «Das Boot», «Die unendliche Geschichte», «Salz auf meiner Haut» und «Liebling Kreuzberg» steuerte er die Musik bei. Die «Tatort»-Melodie wurde zum Evergreen.

Anlässlich des 85. Geburtstages von Doldinger hatte 2021 auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gratuliert und den Musiker als kreativen Geist gewürdigt, «der der improvisierten Musik stets neue, eigenständige Ausdrucksformen verleiht, einem Komponisten und Arrangeur, der mit unzähligen international führenden Jazzmusikern gearbeitet hat, und einem Lehrer und Künstler, dessen Werk die improvisierte Musik seit Jahrzehnten beeinflusst».

