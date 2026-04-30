Das Schrebergarten-Krokodil hat im Zoo jetzt eine Partnerin

Das in einem Wiener Schrebergarten als Haustier gehaltene Krokodil (vorne) lebt jetzt im Tierpark Schönbrunn und hat dort eine Gefährtin gefunden. Daniel Zupanc

Vor einem Jahr wurde in einem Schrebergarten in Deutschland ein Krokodil entdeckt. Im Zoo Schönbrunn in Wien hat das über zwei Meter lange Reptil nicht nur ein artgerechtes Zuhause, sondern auch eine Partnerin.

Keystone-SDA SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein über 2,3 Meter langes Beulenkrokodil mit rund 70 Zähnen ist neu im Tiergarten Schönbrunn in Wien und stammt aus einer Beschlagnahmung aus privater Haltung in Deutschland. Zuvor lebte das etwa 30 Jahre alte Tier jahrelang unter ungeeigneten Bedingungen in einem Schrebergarten.

Nach einer Zwischenstation in einer Münchner Auffangstation wurde das Krokodil Anfang April nach Wien gebracht, wo es nun mit einem Weibchen vergesellschaftet wurde. Die Tiere verstanden sich sofort, schwammen gemeinsam und zeigten bereits Paarungsverhalten.

Das Paar gilt für die Zoopopulation als genetisch wertvoll, da Beulenkrokodile in Zoos selten sind. Die Art war einst durch Jagd stark bedroht, gilt dank Nachzuchten inzwischen aber nicht mehr als gefährdet. Mehr anzeigen

Als neuester Bewohner des Zoos beeindrucke das Reptil mit mehr als 2,3 Metern Länge und knapp 70 spitzen Zähnen, teilte der Tiergarten in Österreichs Hauptstadt mit.

«Wir sind unglaublich froh, dass wir für das Tier im Tiergarten Schönbrunn einen Platz gefunden haben, wo es artgerecht leben kann und grosse Expertise in der Pflege dieser Reptilien besteht», sagte Markus Baur, Leiter der Auffangstation für Reptilien in München.

Jahrelang im Schrebergarten gehalten

In der Station in der Hauptstadt Bayerns war das inzwischen 30 Jahre alte Krokodil zunächst untergekommen, nachdem das Veterinäramt im Mai 2025 die Privathaltung in Nordhausen (Thüringen) aufgelöst hatte. Dort lebte das stattliche Tier nebst etlicher ebenfalls beschlagnahmter teils meterlangen Würge- und Giftschlangen. Der Eigentümer hatte laut damaliger Mitteilung der Stadt trotz vorheriger Aufforderung die Haltebedingungen für die Tiere nicht verbessert.

In Wien hat der Kaltblüter nun nicht nur ein komfortableres Zuhause, sondern auch eine Partnerin. Denn das dortige Weibchen war allein, nachdem das alte Männchen im vorigen September gestorben war.

Gemeinsame Tauchgänge und sogar Paarungsversuche

Zunächst sei das Krokodil nach seiner Ankunft in Wien Anfang April vom Weibchen getrennt untergebracht gewesen. «In der Zeit konnten die Tiere bereits Kontakt miteinander aufnehmen, sich sehen und riechen und miteinander kommunizieren», erklärte Tierpark-Kurator Anton Weissenbacher.

Die Zusammenführung sei dann gut verlaufen: «Sie tauchten sofort gemeinsam ab, unternahmen sogar erste Paarungsversuche und liegen seither sowohl an Land als auch im Wasser gerne eng beieinander.» Tierpark-Sprecherin Johanna Bukovsky ergänzte: «Das ist auch ganz herzig, wie sie zusammen unterwegs sind.»

Beulenkrokodile nicht mehr gefährdet

Beulenkrokodile seien nur in wenigen zoologischen Gärten zu finden, erklärte Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck. «Für den Fortbestand der Zoopopulation ist dieses Paar genetisch besonders wertvoll.» In ihren Verbreitungsgebieten in der freien Wildbahn im Süden Mexikos, in Guatemala und Belize seien die Tiere ihres Leders wegen vor 40 Jahren fast ausgerottet worden. Durch später ausgewilderte Nachzüchtungen in Zoos gelte die Art inzwischen nicht mehr als gefährdet.

Was macht der Kroko-Speck?

In München war das Übergewicht des Krokodils Thema. Tatsächlich sei das Tier noch immer «gut genährt», sagte Bukovsky. Es sei von München aus in einem guten gesundheitlichen Zustand nach Wien gekommen.