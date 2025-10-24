  1. Privatkunden
Frust muss raus Bei diesem neuen Trend wird in der Gruppe geschrien

Nicole Agostini

24.10.2025

Frust muss raus: Bei diesem neuen Trend wird in der Gruppe geschrien

Frust muss raus: Bei diesem neuen Trend wird in der Gruppe geschrien

Wut, Frust, Stress – alles raus: Ein Paar aus Chicago hat das Gruppenschreien salonfähig gemacht. Ihr „Scream Club“ geht viral – und findet in London erste Nachahmer*innen.

24.10.2025

Wut, Frust, Stress – alles raus: Ein Paar aus Chicago hat das Gruppenschreien salonfähig gemacht. Ihr «Scream Club» geht viral – und findet in London erste Nachahmer*innen.

Nicole Agostini

24.10.2025, 19:57

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In den USA geht derzeit ein viraler Trend namens «Scream Club» um, bei dem Menschen gemeinsam laut ihren Frust herausschreien.
  • Initiiert wurde die Bewegung von einem Paar aus Chicago, das unter dem Instagram-Account @screamclubchi organisiert.
  • Der Trend erreicht nun auch Europa, erste Gruppen treffen sich bereits in London zum gemeinsamen Schreien.
Mehr anzeigen

Sich mit Fremden treffen, um lauthals alles aus deiner Seele zu schreien? Würdest du so etwas machen? Dieser Trend geht in Amerika und in den sozialen Medien derzeit viral.

Erfunden hat das ein Paar aus Chicago. Sie haben den Scream Club gegründet und führen den offiziellen Instagram-Account screamclubchi.

Jetzt erreichte der Trend auch Europa, bereits in London gibt es die ersten Nachahmer*innen.

Welche Benefits das Herausschreien mit sich bringen soll, erfährst du im Video.

Mehr Videos aus dem Ressort

blue News testet den «Dua-Drink»: «Das ist das hässlichste, was ich jemals getrunken habe»

blue News testet den «Dua-Drink»: «Das ist das hässlichste, was ich jemals getrunken habe»

Die Sängerin Dua Lipa trinkt gerne Cola Zero mit Essiggurkenwasser und Jalapeño-Saft gemischt. Damit du keine Bauchschmerzen kriegst, testet die blue News Redaktion den aussergwöhnlichen Drink für dich.

09.10.2024

