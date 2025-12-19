Nach Schüssen und Toten an US-Elite-Universität Brown: Fahndung geht weiter STORY: Die Fahndung nach dem Schützen, der am Samstag mit einer Pistole zwei Studenten der Brown University in Rhode Island getötet sowie mehrere verletzt hat, dauert nun bereits seit Tagen an. Die Behörden bitten nun die Öffentlichkeit erneut um Mithilfe bei der Suche nach dem Täter, nachdem ein Verdächtiger wieder freigelassen werden musste. Oscar Perez, Polizeichef: «Das Video, das Sie gerade hinter mir gesehen haben, stammt aus dem Wohngebiet an der Waterman Avenue, Power Street, Ives und Hope Street. Wir bitten die Bevölkerung, sich die Aufnahmen anzusehen. Wenn Sie Kameras, auch an Ihrem Auto, besitzen, dann schauen Sie sich die bitte an und geben uns alle Informationen, die Sie haben.» Die Polizei betonte, dass sich der mutmassliche Täter bereits am Samstag gegen 10:30 Uhr in der Gegend aufgehalten habe. Also, mehr als fünf Stunden vor dem Angriff. Die Behörden fügten hinzu, dass sie weiterhin keinerlei Hinweise auf ein mögliches Motiv für die Tat hätten. Am frühen Sonntagmorgen hatte die Polizei zunächst eine verdächtige Person festgenommen. Doch der Verdacht konnte nicht erhärtet werden und der junge Mann wurde wieder freigelassen. Seitdem herrscht eine angespannte Stimmung in der Stadt Providence im US-Bundesstaat Rhode Island sowie auch eine grosse Trauer rund um die Opfer und Betroffenen. Am Dienstag verliessen viele besorgte Studenten den Campus. Parth Gupta, Student: «Ich glaube, niemand fühlt sich derzeit sicher, da der Täter noch immer auf freiem Fuss ist.» Die Brown University erklärte, sie habe seit dem Angriff verstärkte Sicherheitsmassnahmen ergriffen. Zudem sagte die renommierte Universität als Reaktion auf die Tat alle Vorlesungen und Prüfungen für den Rest des Jahres ab. 17.12.2025

Fast eine Woche nach den tödlichen Schüssen an einer Uni im US-Bundesstaat Rhode Island ist die Suche nach dem mutmasslichen Täter beendet. Der Mann soll noch ein anderes Opfer getötet haben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Fünf Tage nach den tödlichen Schüssen an der renommierten Brown University im US-Bundesstaat Rhode Island hat die Polizei den mutmasslichen Täter tot in einer Lagerhalle gefunden.

Er wurde als 48-jähriger Portugiese identifiziert, der früher an der Uni studiert und zuletzt in Miami im Bundesstaat Florida gewohnt habe.

Demnach beging er am Donnerstagabend (Ortszeit) Suizid.

Das Motiv ist nach wie vor unklar.

Der Schütze soll zwei Tage nach der Tat an der Brown University einen MIT-Professor angeschossen haben.

Der ebenfalls aus Portugal stammende Wissenschaftler erlag am Dienstag seinen Verletzungen. Mehr anzeigen

Fast eine Woche nach den tödlichen Schüssen an der Elite-Universität Brown im US-Bundesstaat Rhode Island hat die Polizei den mutmasslichen Täter tot in einer Lagerhalle gefunden. Auf einer Pressekonferenz der Ermittlungsbehörden wurde er als 48-jähriger Portugiese identifiziert, der früher an der Uni studiert und zuletzt in Miami im Bundesstaat Florida gewohnt habe. Demnach beging er am Donnerstagabend (Ortszeit) Suizid. Das Motiv für die Todesschüsse auf zwei Menschen am Samstag ist nach wie vor unklar.

Der Verdächtige soll zudem am Montag einen Professor einer anderen Uni im US-Bundesstaat Massachusetts erschossen haben, wie kurz darauf die dortige Staatsanwaltschaft auf einer Pressekonferenz bekanntgab.

Die Leiche des Verdächtigen wurde nach Angaben der US-Bundespolizei FBI unweit von Rhode Island in einem Lagerhaus im nordöstlichen Bundesstaat New Hampshire entdeckt. Die Polizei war ihm nach eigenen Angaben mit Hilfe von Videoaufnahmen eines Mietfahrzeugs auf die Schliche gekommen, verfolgte die Spur zurück und kam so an die Personalien des Mannes.

Polizisten und FBI-Beamte vor einer Lagerhalle in New Hampshire, wo der mutmassliche Schütze am Donnerstagabend tot aufgefunden wurde. Bild: Keystone/AP Photo/Reba Saldanha

Tödliche Attacke auf Professor von anderer Uni

Ein Schütze hatte am Samstag an der Brown University in der Stadt Providence zwei Menschen erschossen und mehrere andere verletzt. Die Hochschule gehört zur sogenannten Ivy League, einer Gruppe renommierter Elite-Universitäten im Nordosten der USA. Nach Behördenangaben hatte der mutmassliche Täter dort Physik studiert.

Wie die Behörden auf der Pressekonferenz mitteilten, ist der Tatverdächtige auch für den Tod des MIT-Professors Nuno F.G. Loureiro verantwortlich. Der renommierte Wissenschaftler im Bereich der Kernfusion wurde am Montagabend in seinem Zuhause in Brookline, Massachusetts, angeschossen und verstarb am Dienstag in einem Spital. Loureiro, der aus Portugal stammte und dort studierte, war seit dem Jahr 2016 am MIT tätig. Der 47-jährige Professor für Physik und Nuklearwissenschaft wohnte etwa 80 Kilometer nördlich vom Campus der Brown University entfernt.

Leah Foley, die Bundesanwältin in Massachusetts, sagte auf der Pressekonferenz, dass der Schütze den Professor gekannt haben dürfte. Sie wollte keine zusätzlichen Informationen zu der Verbindung zwischen den beiden Personen nennen.