Zahl der Toten in Sydney steigt auf 12 +++ 29 Personen im Spital +++ Gibt es einen dritten Täter?

Die Polizei warnt vor einem «sich entwickelnden Vorfall» am Bondi Beach. Ersten Berichten zufolge soll das Ziel ein jüdisches Fest gewesen sein. Australische Medien berichten von mehreren Opfern.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Pondi Beach in Sydney sind bei einem Chanukka-Fest Schüsse gefallen: Die jüdische Gemeinde war offenbar das Ziel der Täter.

Es wird von zwölf Todesopfern berichtet. Auch einer der beiden Schützen soll gestorben sein.

29 Personen sind verletzt, zwei davon Polizisten. Ein zweiter Schütze befindet sich laut Behörden in einem kritischen Zustand.

Die Polizei prüft, ob es einen dritten Täter gibt. Ein Sprengstoff-Kommando untersucht das Auto der beiden bisher bekannten Täter.

Mutige Tat im Video: Ein Schütze wurde von einem Passanten überwältigt. Mehr anzeigen

Update 12.25 Uhr: Die Polizei untersucht, ob es einen dritten Täter geben könnte, sagt Mal Lanyon von der New South Wales Police. Weiter habe man das Auto der beiden bekannten Schützen entdeckt, in dem Sprengstoff vermutet werde. Die «Daily Mail» will einen der Täter als den 24-jährigen Naveed A. identifiziert haben.

🚨BREAKING: Islamic Terrorist Attack against Jews in Sydney, Australia. pic.twitter.com/pVn9R38iau — Spencer Hakimian (@SpencerHakimian) December 14, 2025

Update 12.10 Uhr: Der Premier des Bundesstaates New South Wales, Chris Minns, teilt mit, dass die Zahl der Todesopfer auf zwölf gestiegen sei. Die Zahl der Verletzten wird von der Polizei nun mit 29 angegeben. Die Behörden werten den Vorfall nun als terroristischen Akt.

Update 11.50 Uhr: Wie die örtliche Polizei mitteilt, gibt es neben den 10 Todesopfern 11 Verletzte, von denen zwei Polizisten sind. Der Tatort bleibt abgesperrt, weil die Behörden verdächtige Gegenstände untersuchen. Ein zweiter Schütze befindet sich in kritischem Zustand, schreibt die Polizei weiter.

Update 10.50 Uhr: Die Polizei hat laut «Guardian» eingeräumt, dass es neun Tote gab. Auch einer der Schützen wurde demnach erschossen.

Auf Social Media gibt es diverse Videos, die mitunter grausame Szene zeigen. Sowohl Opfer als auch zwei Schützen wurden gefilmt. Einer der beiden Täter ist offenbar von einem Passanten entwaffnet worden, der dem Mann mit heller Hose und schwarzen Hemd mutig und beherzt das Gewehr abnimmt.

UNARMED AUSTRALIAN DISARMED TERRORIST DURING MASS SHOOTING IN SYDNEY



BALLS OF STEEL



AUSTRALIAN OF THE YEAR pic.twitter.com/NBRvcGnKKM — Drew Pavlou 🇦🇺🇺🇸🇺🇦🇹🇼 (@DrewPavlou) December 14, 2025

In der australischen Millionenmetropole Sydney läuft ein Polizeieinsatz am beliebten Strand Bondi Beach. Auf der Plattform X warnt die Polizei von New South Wales die Bevölkerung dringend davor, sich in der Nähe aufzuhalten und sprach von einem «sich entwickelnden Vorfall am Bondi Beach».

Nach ersten Erkenntnissen war eine jüdische Chanukka-Veranstaltung das Ziel des Angriffs, wie australische Medien berichteten. Heute beginnt das achttägige Lichterfest. «Schüsse bei einer Chanukka-Veranstaltung», schrieb die jüdische Organisation Australian Jewish Association auf X. «Wir haben so oft davor gewarnt, dass es so kommen würde.»

2,000 people were peacefully and joyfully celebrating the beginning of Chanukah on a beach in Sydney.



2 shooters arrived and brought chaos and hate with them.



Two years of idolizing Hamas. Of excusing terrorists. Of contextualizing the murder of Jews. Of justifying the… pic.twitter.com/EHgclV928Y — Hen Mazzig (@HenMazzig) December 14, 2025

Ersten Berichten örtlicher Medien zufolge gab es mehrere Verletzte und auch Tote. Demnach wurde ein Schütze erschossen, ein zweiter befinde sich in Gewahrsam. Die Polizei bestätigte diese Angaben zunächst nicht. Die «New York Times» berichtet aktuell von mindestens zehn Verletzten. Zwei Personen seien verhaftet worden, heisst es weiter.

Emerging: Police say they’re responding to 'developing incident,' urges public to avoid the area and take shelter at Bondi Beach in Sydney, Australia amid eyewitnesses reports of shooting.



[image or embed] — AZ Intel (@azintel.bsky.social) 14. Dezember 2025 um 09:14

Australische Medien berichteten von einem Video, das heute am auch bei Touristen beliebten Bondi Beach aufgenommen worden sein soll. Es sollen Schüsse gefallen sein und Menschen zu sehen sein, die vom Strand fliehen. Eine Bestätigung über die Echtheit des Videos lag zunächst nicht vor.