Zahl der Toten in Sydney steigt auf 12 +++ 29 Personen im Spital +++ Gibt es einen dritten Täter?

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Passant überwältigt Schützen Zahl der Toten in Sydney steigt auf 12 +++ 29 Personen im Spital +++ Gibt es einen dritten Täter?

dpa

14.12.2025 - 12:25

Die Polizei warnt vor einem «sich entwickelnden Vorfall» am Bondi Beach. Ersten Berichten zufolge soll das Ziel ein jüdisches Fest gewesen sein. Australische Medien berichten von mehreren Opfern.

,
,

DPA, Philipp Dahm, Keystone-ATS

14.12.2025, 12:25

14.12.2025, 12:39

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am Pondi Beach in Sydney sind bei einem Chanukka-Fest Schüsse gefallen: Die jüdische Gemeinde war offenbar das Ziel der Täter.
  • Es wird von zwölf Todesopfern berichtet. Auch einer der beiden Schützen soll gestorben sein.
  • 29 Personen sind verletzt, zwei davon Polizisten. Ein zweiter Schütze befindet sich laut Behörden in einem kritischen Zustand.
  • Die Polizei prüft, ob es einen dritten Täter gibt. Ein Sprengstoff-Kommando untersucht das Auto der beiden bisher bekannten Täter.
  • Mutige Tat im Video: Ein Schütze wurde von einem Passanten überwältigt.
Mehr anzeigen

Update 12.25 Uhr: Die Polizei untersucht, ob es einen dritten Täter geben könnte, sagt Mal Lanyon von der New South Wales Police. Weiter habe man das Auto der beiden bekannten Schützen entdeckt, in dem Sprengstoff vermutet werde. Die «Daily Mail» will einen der Täter als den 24-jährigen Naveed A. identifiziert haben.

Update 12.10 Uhr: Der Premier des Bundesstaates New South Wales, Chris Minns, teilt mit, dass die Zahl der Todesopfer auf zwölf gestiegen sei. Die Zahl der Verletzten wird von der Polizei nun mit 29 angegeben. Die Behörden werten den Vorfall nun als terroristischen Akt.

Update 11.50 Uhr: Wie die örtliche Polizei mitteilt, gibt es neben den 10 Todesopfern 11 Verletzte, von denen zwei Polizisten sind. Der Tatort bleibt abgesperrt, weil die Behörden verdächtige Gegenstände untersuchen. Ein zweiter Schütze befindet sich in kritischem Zustand, schreibt die Polizei weiter.

Update 10.50 Uhr: Die Polizei hat laut «Guardian» eingeräumt, dass es neun Tote gab. Auch einer der Schützen wurde demnach erschossen.

Auf Social Media gibt es diverse Videos, die mitunter grausame Szene zeigen. Sowohl Opfer als auch zwei Schützen wurden gefilmt. Einer der beiden Täter ist offenbar von einem Passanten entwaffnet worden, der dem Mann mit heller Hose und schwarzen Hemd mutig und beherzt das Gewehr abnimmt.

In der australischen Millionenmetropole Sydney läuft ein Polizeieinsatz am beliebten Strand Bondi Beach. Auf der Plattform X warnt die Polizei von New South Wales die Bevölkerung dringend davor, sich in der Nähe aufzuhalten und sprach von einem «sich entwickelnden Vorfall am Bondi Beach». 

Nach ersten Erkenntnissen war eine jüdische Chanukka-Veranstaltung das Ziel des Angriffs, wie australische Medien berichteten. Heute beginnt das achttägige Lichterfest. «Schüsse bei einer Chanukka-Veranstaltung», schrieb die jüdische Organisation Australian Jewish Association auf X. «Wir haben so oft davor gewarnt, dass es so kommen würde.»

Ersten Berichten örtlicher Medien zufolge gab es mehrere Verletzte und auch Tote. Demnach wurde ein Schütze erschossen, ein zweiter befinde sich in Gewahrsam. Die Polizei bestätigte diese Angaben zunächst nicht. Die «New York Times» berichtet aktuell von mindestens zehn Verletzten. Zwei Personen seien verhaftet worden, heisst es weiter.

Emerging: Police say they’re responding to 'developing incident,' urges public to avoid the area and take shelter at Bondi Beach in Sydney, Australia amid eyewitnesses reports of shooting.

[image or embed]

— AZ Intel (@azintel.bsky.social) 14. Dezember 2025 um 09:14

Australische Medien berichteten von einem Video, das heute am auch bei Touristen beliebten Bondi Beach aufgenommen worden sein soll. Es sollen Schüsse gefallen sein und Menschen zu sehen sein, die vom Strand fliehen. Eine Bestätigung über die Echtheit des Videos lag zunächst nicht vor.

Meistgelesen

Zahl der Toten in Sydney steigt auf 12 +++ 29 Personen im Spital +++ Gibt es einen dritten Täter?
Robinson triumphiert vor Miradoli und Goggia – Blanc beste Schweizerin
«Zuerst der sexuelle Übergriff durch Trump, und dann liess Epstein nicht von mir ab»
SRF-Expertin Weirather verrät: «Vonn und Shiffrin haben es nicht so gut miteinander»
Über diese fünf Fahrplan-Änderungen können sich Bahnfans besonders freuen

Videos aus dem Ressort

Trumps Vermittlung verpufft – Wie der Grenzkonflikt Tausende Kambodschaner entwurzelt

Trumps Vermittlung verpufft – Wie der Grenzkonflikt Tausende Kambodschaner entwurzelt

Erneut fliehen tausende Kambodschaner vor Gefechten an der thailändischen Grenze. Mütter, Kinder und Familien suchen Schutz in provisorischen Lagern – viele ohne zu wissen, ob sie zurückkehren können. Donald Trump will vermitteln.

11.12.2025

Hier fliegen 200 Weissstörche zum Übernachten ein

Hier fliegen 200 Weissstörche zum Übernachten ein

Neuer Rekord im Neeracherried. Während der Dämmerung versammeln sich derzeit hunderte Weissstörche, um gemeinsam zu übernachten. Das eindrucksvolle Schauspiel siehst du in unserem Video.

11.12.2025

Drama in 4500 Metern – Höhe Fallschirmspringer schneidet sich vom Flugzeug frei

Drama in 4500 Metern – Höhe Fallschirmspringer schneidet sich vom Flugzeug frei

Ein Skydiver bleibt am Flugzeug hängen – sein Reservefallschirm verhakt sich am Flügel. Hilflos baumelnd, nur mit einem Messer ausgerüstet, kämpft er um sein Leben. Das Video zeigt, wie er um sein Leben kämpft.

11.12.2025

Trumps Vermittlung verpufft – Wie der Grenzkonflikt Tausende Kambodschaner entwurzelt

Trumps Vermittlung verpufft – Wie der Grenzkonflikt Tausende Kambodschaner entwurzelt

Hier fliegen 200 Weissstörche zum Übernachten ein

Hier fliegen 200 Weissstörche zum Übernachten ein

Drama in 4500 Metern – Höhe Fallschirmspringer schneidet sich vom Flugzeug frei

Drama in 4500 Metern – Höhe Fallschirmspringer schneidet sich vom Flugzeug frei

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

2 Tote, 8 Verletzte. Schüsse an amerikanischer Elite-Uni – Polizei jagt Schützen

2 Tote, 8 VerletzteSchüsse an amerikanischer Elite-Uni – Polizei jagt Schützen

Kundgebung. Mehrere hundert Personen protestieren in Bern gegen Sparpolitik

KundgebungMehrere hundert Personen protestieren in Bern gegen Sparpolitik

Verteidigung. Bundesrat will wegen Mehrkosten weniger F-35-Kampfjets kaufen

VerteidigungBundesrat will wegen Mehrkosten weniger F-35-Kampfjets kaufen