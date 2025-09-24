Handy fliegt – Sitzung eskaliert: Schulrat im Chaos: Umstrittener Lehrer-Kommentar zu Charlie Kirk Tod löst Tumult aus Ein Lehrerkommentar über den rechtskonservativen Aktivisten Charlie Kirk bringt einen Schulratssitzung im US-Bundesstaat Maine ins Wanken. Was als gewöhnliche Sitzung begann, endet mit Tumult. Die Polizei musste eingreifen. 24.09.2025

Ein Lehrerkommentar über den rechten Aktivisten Charlie Kirk bringt eine Schulratssitzung im US-Bundesstaat Maine ins Wanken. Was als gewöhnliche Sitzung begann, endete mit einem Polizeieinsatz.

Ein Lehrer war zuvor beurlaubt worden, nachdem er online einen umstrittenen Kommentar über den ermordeten Aktivisten Charlie Kirk veröffentlicht hatte.

Während der Sitzung schlug ein Vorstandsmitglied einem Kritiker das Handy aus der Hand.

In Lincoln im US-Bundesstaat Maine ist eine Schulratssitzung aus dem Ruder gelaufen. Grund war die Diskussion über einen Lehrer, der wegen umstrittener Aussagen über den konservativen Aktivisten Charlie Kirk beurlaubt worden war. Mehrere Anwohner*innen nutzten die Sitzung, um Kritik zu äussern.

Die Polizei musste eingreifen

Als der Influencer Tim Bodnar sprach, kam es zu Streit mit Mitgliedern des Rats. Ein Vorstandsmitglied schlug dabei Bodnar das Handy aus der Hand. Danach musste die Polizei eingreifen und die Sitzung wurde abgebrochen. Der Vorfall wird nun untersucht.

Wenn du sehen willst, wie sich die Situation ergeben hat, dann schaue dir das Video an.

