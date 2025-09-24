Handy fliegt – Sitzung eskaliert: Schulrat im Chaos: Umstrittener Lehrer-Kommentar zu Charlie Kirk Tod löst Tumult aus
Ein Lehrerkommentar über den rechtskonservativen Aktivisten Charlie Kirk bringt einen Schulratssitzung im US-Bundesstaat Maine ins Wanken. Was als gewöhnliche Sitzung begann, endet mit Tumult. Die Polizei musste eingreifen.
Ein Lehrerkommentar über den rechten Aktivisten Charlie Kirk bringt eine Schulratssitzung im US-Bundesstaat Maine ins Wanken. Was als gewöhnliche Sitzung begann, endete mit einem Polizeieinsatz.
In Lincoln im US-Bundesstaat Maine ist eine Schulratssitzung aus dem Ruder gelaufen. Grund war die Diskussion über einen Lehrer, der wegen umstrittener Aussagen über den konservativen Aktivisten Charlie Kirk beurlaubt worden war. Mehrere Anwohner*innen nutzten die Sitzung, um Kritik zu äussern.
Die Polizei musste eingreifen
Als der Influencer Tim Bodnar sprach, kam es zu Streit mit Mitgliedern des Rats. Ein Vorstandsmitglied schlug dabei Bodnar das Handy aus der Hand. Danach musste die Polizei eingreifen und die Sitzung wurde abgebrochen. Der Vorfall wird nun untersucht.
Breitseite gegen UN: Trump stellt sich als Friedenspräsident dar
New York, 23.09.2025:
Donald Trump schiesst gegen UN und stellt sich als Friedenspräsident dar: Er teilt dabei besonders gegen die Politik der offenen Grenzen aus und schlägt sich selbst als künftigen Friedensnobelpreisträger vor.
O-Ton Donald Trump, amerikanischer Präsident
«In einem Zeitraum von nur sieben Monaten habe ich sieben unendbare Kriege beendet.»
Diese Darstellung Trumps ist umstritten und wird von beteiligten Staaten teilweise zurückgewiesen. Tatsächlich sind Trumps diplomatische Erfolge überschaubar. Eine Deeskalation im Nahost-Konflikt ist dem Republikaner ebenso wenig gelungen wie die Beendigung des Ukraine-Kriegs.
Auch im Rest von Trumps Rede hagelt es nur so an UN-Kritik:
O-Ton Donald Trump, amerikanischer Präsident
«Schade, dass ich diese Dinge tun musste, anstelle der Vereinten Nationen. Und traurig, dass in all diesen Fällen die Vereinten Nationen noch nicht einmal versucht haben zu helfen.»
UN-Chef António Guterres hatte vorher ein düsteres Bild der Welt gezeichnet und schien dabei auch auf die Ideologie autokratischer Herrscher und die Denkweise von Staatschefs wie Trump anzuspielen:
O-Ton António Guterres
«Für welche Welt werden wir uns entscheiden? Eine Welt der rohen Macht – oder eine Welt der Gesetze?»
23.09.2025