Über 100 Männer identifiziert Schwede soll seine Ehefrau für Sex verkauft haben

Philipp Fischer

16.2.2026

Nach Angaben der Ermittler soll der Mann mehr als hundert Männern Sex mit seiner Ehefrau verkauft haben.
Nach Angaben der Ermittler soll der Mann mehr als hundert Männern Sex mit seiner Ehefrau verkauft haben.
Symbolbild: Steffen Trumpf/dpa

Ein Mann aus Schweden soll seine Frau mehr als drei Jahre für sexuelle Handlungen verkauft haben. Die Staatsanwaltschaft identifiziert 120 Männer. 

,

Redaktion blue News, Agence France-Presse

16.02.2026, 20:27

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Mehr als drei Jahre lang soll ein Schwede seine Ehefrau für Sex an andere Männer verkauft haben.
  • Der Mann sei wegen des Verdachts auf «Zuhälterei» in Untersuchungshaft genommen worden.
  • Laut der Staatsanwältin wurden 120 Männer identifiziert, die im Verdacht stünden, sexuelle Dienstleistungen gekauft zu haben.
Mehr anzeigen

Im Norden Schwedens wird ein Mann verdächtigt, mehr als hundert Männern Sex mit seiner Ehefrau verkauft zu haben. «Er steht im Verdacht, die Erbringung der sexuellen Dienste der Geschädigten erleichtert oder sich finanziell daran bereichert zu haben», sagte Staatsanwältin Ida Annerstedt am Montag der Nachrichtenagentur AFP. Der Mann sei wegen des Verdachts auf «Zuhälterei» in Untersuchungshaft genommen worden.

Das schwedische Prostitutionsgesetz verbietet den Kauf von Sex, nicht jedoch den Verkauf. Der Mann, der in seinen Sechzigern ist, wurde den Angaben zufolge Ende Oktober festgenommen, nachdem seine Frau ihn bei der Polizei angezeigt hatte. Der Mann streitet die Vorwürfe ab.

Mann bereits polizeibekannt

Laut Annerstedt geht die Polizei weiteren mutmasslichen Straftaten des Mannes nach. Details nannte sie nicht und verwies auf die Vertraulichkeit der laufenden Ermittlungen. Laut dem Sender SVT war der Mann zuvor wegen mehrerer Delikte verurteilt worden, darunter Körperverletzung und Nötigung.

Ob seine Frau, die in ihren Fünfzigern ist, zum Verkauf von Sex gezwungen wurde oder nicht, wollte Annerstedt ebenfalls nicht sagen. Die mutmasslichen Straftaten sollen sich von Januar 2022 bis zur Festnahme des Mannes im vergangenen Jahr ereignet haben. Annerstedt sagte, sie rechne damit, Mitte März Anklage zu erheben.

Laut der Staatsanwältin wurden 120 Männer identifiziert, die im Verdacht stünden, sexuelle Dienstleistungen gekauft zu haben. Es sei jedoch unwahrscheinlich, dass alle im Rahmen der Hauptermittlungen untersucht werden könnten. Nach Abschluss des Falls könnten separate Ermittlungen gegen die Käufer eingeleitet werden.

