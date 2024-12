Die Tiere wurden am Flughafen ausgeladen und vorübergehend in einer ehemaligen Postverarbeitungsanlage untergebracht.

, während Passagiere und Crew in Hotels umsiedelten. Am Sonntagabend setzten die Schweine ihre Reise in einer KLM-Cargo-Maschine nach Mexiko-Stadt fort, betreut von Tierärzten und -pflegern.