Die Schweiz ist nach wie vor das mit Abstand beliebteste Ziel deutscher Auswanderinnen und Auswanderer in Europa. Auf Platz zwei folgte Österreich – die ausbleibende Sprachbarriere erleichtere auch hier den Wohnortwechsel. Auf Platz drei lag Spanien.

Anfang 2023 hatten rund 315’960 Deutsche ihren Wohnsitz in der Schweiz, 4660 oder 1,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Montag mitteilte.

In Österreich lebten den Angaben zufolge Anfang 2023 rund 225’000 Deutsche, das waren sogar 3,7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die Auswanderungen nach Spanien dagegen gingen von 2022 bis 2023 um fast zwölf Prozent zurück. Ende 2023 lebten dort knapp 125’800 deutsche Staatsbürger.

In der Schweiz liessen sich auch am häufigsten Deutsche einbürgern: 2022 waren es 8960, ein neuer Höchststand, wie das Statistikamt weiter mitteilte. Auf Platz zwei folgte Schweden, wo sich knapp 1320 Deutsche einbürgern liessen, auf Platz drei Frankreich mit rund 420.

Für Grossbritannien lagen nur Daten bis 2019 vor – in dem Jahr waren im Vereinigten Königreich rund 142’370 Deutsche gemeldet. Die britische Staatsangehörigkeit erwarben 2019 rund 4330 Deutsche.