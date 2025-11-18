Sensationeller Gewinn im Casino Zürich. Wie der «Blick» schreibt, hat ein Schweizer am Montag rund vier Millionen Franken an einem einarmigen Banditen gewonnen. Der Mann hatte einen Franken in den Automaten geworfen, dann kam die Sieger-Reihe aus fünf goldenen Pharao-Symbolen auf der Anzeige.
Der «Blick» holte sich die Bestätigung von Marcus Jost, dem Direktor des Casinos, der damit einen der höchsten Gewinne an einem einarmigen Banditen auszahlen muss.
Kurzes Warten auf den Gewinn
Der Gewinner muss jetzt noch etwas warten, da der Automat in vielen technischen Details kontrolliert wird. Erst wenn danach das Okay kommt, kann die Swiss Jackpot Gesellschaft in Bern die Gewinnsumme auszahlen. Der glückliche Gewinner kann dann angeben, wie er das Geld erhalten möchte. Am Ende wird nur noch die Vermögenssteuer abgezogen und dann kann sich der Gewinner über seinen Kontostand freuen.