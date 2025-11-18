  1. Privatkunden
Mit einem Franken Einsatz Schweizer gewinnt im Casino Zürich Millionensumme

Carsten Dörges

18.11.2025

Einarmige Banditen im Casino Zürich. Ein Mann hat vier Millionen Franken gewonnen. (Symbolbild)
Einarmige Banditen im Casino Zürich. Ein Mann hat vier Millionen Franken gewonnen. (Symbolbild)
Bild: Keystone

Ein Schweizer räumt an einem Glücksspielautomaten im Casino Zürich richtig ab. Der Mann gewinnt rund vier Millionen Franken mit einem Einsatz von einem Franken.

Carsten Dörges

18.11.2025, 21:08

18.11.2025, 21:44

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Fünf goldene Pharao-Symbole tauchten bei einem Schweizer im Casino Zürich auf einem einarmigen Banditen auf.
  • Damit durfte sich der Mann über einen Gewinn von rund vier Millionen Franken freuen.
  • Dies ist einer der höchsten Gewinne an einem Automaten im Casino Zürich.
Mehr anzeigen

Sensationeller Gewinn im Casino Zürich. Wie der «Blick» schreibt, hat ein Schweizer am Montag rund vier Millionen Franken an einem einarmigen Banditen gewonnen. Der Mann hatte einen Franken in den Automaten geworfen, dann kam die Sieger-Reihe aus fünf goldenen Pharao-Symbolen auf der Anzeige.

Der «Blick» holte sich die Bestätigung von Marcus Jost, dem Direktor des Casinos, der damit einen der höchsten Gewinne an einem einarmigen Banditen auszahlen muss.

Kurzes Warten auf den Gewinn

Der Gewinner muss jetzt noch etwas warten, da der Automat in vielen technischen Details kontrolliert wird. Erst wenn danach das Okay kommt, kann die Swiss Jackpot Gesellschaft in Bern die Gewinnsumme auszahlen. Der glückliche Gewinner kann dann angeben, wie er das Geld erhalten möchte. Am Ende wird nur noch die Vermögenssteuer abgezogen und dann kann sich der Gewinner über seinen Kontostand freuen.

