Schweizer Glückspilz gewinnt 300'000 Franken im Lotto – und weiss nichts davon

Dominik Müller

3.11.2025

Symbolbild: Keystone

Bei einer Sonderverlosung im Rahmen von «EuroMillions» hat ein Glückspilz 300'000 Franken gewonnen. Das Problem: Er oder sie weiss nichts von seinem oder ihrem Glück.

Eine Lotto-Spielerin oder ein Lotto-Spieler aus der Schweiz hat 300'000 Franken gewonnen – und weiss nichts davon. Das schreibt die Loterie Romande in einer Mitteilung.

Der Gewinnschein wurde demnach am 25. September 2025 in einer Verkaufsstelle in der Gemeinde Pully (VD) ausgestellt. Die Loterie Romande lädt den Glückspilz ein, seinen Teilnahmeschein in einer Verkaufsstelle zu überprüfen und so die 300'000 Franken zu gewinnen.

Die Sonderverlosung «EuroMillions mit Swiss Win Cash» ist zwischen dem 15. und dem 26. September durchgeführt worden. 300'000 Franken in bar waren dabei der Hauptgewinn. Der oder die Gewinner*in hat noch bis 8. April 2026 Zeit, den Schein einzulösen. Danach geht der Anspruch verloren.

