Koffer voller Kokain Schweizer in Australien wegen Drogenschmuggel verurteilt

SDA

24.10.2025 - 06:02

Australische Grenzschutzbeamte nahmen Anfang Januar in Melbourne einen Schweizer mit einem Koffer voller Kokain fest. (Themenbild)
Australische Grenzschutzbeamte nahmen Anfang Januar in Melbourne einen Schweizer mit einem Koffer voller Kokain fest. (Themenbild)
Bild: Keystone/EPA/Australian Border Force

Ein 22-jähriger Schweizer ist am Freitag wegen Drogenschmuggel in Australien zu acht Jahren und acht Monaten Haft verurteilt worden. Davon muss er mindestens vier Jahre und zehn Monate absitzen, wie der zuständige Richter urteilte.

Keystone-SDA

24.10.2025, 06:02

24.10.2025, 06:46

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein 22-jähriger Schweizer ist am Freitag wegen Drogenschmuggel in Australien zu acht Jahren und acht Monaten Haft verurteilt worden.
  • Die australische Bundespolizei hatte den Genfer wegen der Einfuhr und des Besitzes einer handelsüblichen Menge an Kokain angeklagt.
  • Laut Anklageschrift handelte es sich bei den 21 Kilogramm weissem Pulver im Koffer um fast 15 Kilogramm reines Kokain.
Mehr anzeigen

Dem Genfer drohte eine lebenslange Haftstrafe, da er Anfang Januar mit einem Koffer voller Kokain von Los Angeles in den USA nach Melbourne gereist war. Seither befand er sich in Untersuchungshaft. Vorstrafen hatte er keine, wie es in der Anklageschrift heisst, die der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vorliegt.

Die australische Bundespolizei hatte den Schweizer wegen der Einfuhr und des Besitzes einer handelsüblichen Menge an Kokain angeklagt. Laut Anklageschrift handelte es sich bei den 21 Kilogramm weissem Pulver im Koffer um fast 15 Kilogramm reines Kokain.

Neben der grossen Menge habe der Richter auch Faktoren wie das Alter abgewägt. «Sie haben ihr ganzes Leben vor sich», sagte er in einem vom Gericht übertragenem Video. Dass sich der Schweizer schuldig bekannt habe, zeige seine Reue.

