Ein 22-jähriger Schweizer ist am Freitag wegen Drogenschmuggel in Australien zu acht Jahren und acht Monaten Haft verurteilt worden. Davon muss er mindestens vier Jahre und zehn Monate absitzen, wie der zuständige Richter urteilte.

Dem Genfer drohte eine lebenslange Haftstrafe, da er Anfang Januar mit einem Koffer voller Kokain von Los Angeles in den USA nach Melbourne gereist war. Seither befand er sich in Untersuchungshaft. Vorstrafen hatte er keine, wie es in der Anklageschrift heisst, die der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vorliegt.

Neben der grossen Menge habe der Richter auch Faktoren wie das Alter abgewägt. «Sie haben ihr ganzes Leben vor sich», sagte er in einem vom Gericht übertragenem Video. Dass sich der Schweizer schuldig bekannt habe, zeige seine Reue.