Schweizer mit über 230 km/h auf italienischer Autobahn gestoppt

SDA

3.10.2025 - 21:26

Die Polizei beschlagnahmte unter anderen zwei Lamborghinis und einen Ferrari der Schweizer Raser.
Die Polizei beschlagnahmte unter anderen zwei Lamborghinis und einen Ferrari der Schweizer Raser.
Keystone

Drei Schweizer haben in Italien auf der Autobahn A4 Turin-Mailand ein gefährliches Rennen mit Luxusautos durchgeführt. Sie rasten mit über 230 km/h über die Strasse. Die Polizei stoppte die Männer.

Keystone-SDA

03.10.2025, 21:26

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Drei Schweizer haben sich auf der Autobahn bei Novara in Italien ein illegales Rennen geliefert.
  • Die Raser waren in Lamborghinis und einem Ferrari mit Geschwindigkeiten von über 230 km/h unterwegs.
  • Sie konnten von der Polizei gestoppt werden.
Mehr anzeigen

Die Raser wurden bei der Justizbehörde in Novara angezeigt. Die Polizei beschlagnahmte ihre Fahrzeuge und zog die Führerausweise der Schweizer ein, wie es Freitag auf der Webseite der Polizei Novara hiess. Die drei Fahrzeuge, zwei Lamborghinis und ein Ferrari, seien beschlagnahmt worden. Laut der Mitteilung waren die Schweizer am 9. September mit Geschwindigkeiten von über 230 km/h unterwegs gewesen.

Um die Situation unter Kontrolle zu bringen, habe die Polizei das sogenannte «Safety-Car»-Manöver eingesetzt. Dabei werde der Verkehr kontrolliert verlangsamt. So sei es den Beamten gelungen, die Raser anzuhalten. Acht weitere Luxusautos, die die Gruppe begleiteten, wurden ebenfalls gestoppt, wie es weiter hiess.

Gemäss Mitteilung wollten sich die Fahrer im Strassenverkehr messen und dabei offenbar ihr fahrerisches Können demonstrieren. Dabei hätten sie sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer ernsthaft in Gefahr gebracht. Für die Beschuldigten gilt bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung. Als Erstes hatte das Newsportal blick.ch über den Vorfall berichtet.

Illegale Spritztour: Formel-2-Bolide rast mitten im Verkehr über die Autobahn

Illegale Spritztour: Formel-2-Bolide rast mitten im Verkehr über die Autobahn

Ein Video sorgt in Tschechien für Fassungslosigkeit: Ein Rennwagen donnert mit irrsinniger Geschwindigkeit über die Autobahn. Die Polizei ermittelt – es könnte sich um einen Wiederholungstäter handeln.

25.08.2025

