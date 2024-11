Schweizer und 15 weitere Menschen nach Unfall im Roten Meer vermisst

Ägypten: Mehrere Vermisste nach Unglück mit Touristenboot

STORY: In der kleinen ägyptischen Küstenstadt Marsa Alam wurden am Montag Menschen versorgt, die ein Bootsunglück überlebt haben. Zuvor war vor der ägyptischen Küste im Roten Meer ein Boot gesunken. 45 Menschen sollen an Bord gewesen sein, darunter etwa 30 Touristen aus verschiedenen Ländern. Unter den Passagieren waren nach Angaben der örtlichen Behörden auch Touristen aus Deutschland und der Schweiz. Nach einer ersten Suche würden noch insgesamt 17 Menschen vermisst, sagte der Gouverneur der Region. Die Gefundenen sollten per Flugzeug und mit einer Fregatte in Sicherheit gebracht und medizinisch versorgt werden. Retter würden zusammen mit der Marine nach weiteren Überlebenden suchen, hiess es. Zur möglichen Unglücksursache gab es noch keine Angaben. Es gab aber Hinweise darauf, dass die Wetterbedingungen in der Region ungünstig gewesen sein sollen.

26.11.2024