Die Schweiz präsentiert sich an der Weltausstellung in Osaka als innovatives und nachhaltiges Land. Ihr Pavillon bietet ein Programm von Heidi bis Hightech.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Anwesenheit von Nationalratspräsidentin Maja Riniker ist der Schweizer Pavillon an der Weltausstellung im japanischen Osaka eröffnet worden.

Der Schweizer Auftritt spiegle die Entwicklung der Schweiz wieder, von ihrem Naturerbe in den Alpen zum global anerkannten Zentrum für Spitzentechnologie, schreibt Präsenz Schweiz in der Pressemappe zur Weltausstellung.

Offizielles Maskottchen des Schweizer Pavillons ist Heidi – in der japanischen Comic-Version der Protagonistin von Johanna Spyris Kinderbuch. Mehr anzeigen

In Anwesenheit von Nationalratspräsidentin Maja Riniker ist der Schweizer Pavillon an der Weltausstellung im japanischen Osaka eröffnet worden. In einer immersiven Ausstellung mit dem Titel von «Heidi zu Hightech» zeigt die Schweiz ihre Vielfalt und Spitzenleistungen.

Die Ausstellung reicht vom alpinen Erbe der Schweiz bis zu ihrem Status als globales Zentrum für Innovation und Hightech, teilt das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) heute mit.

Der Pavillon von Österreich (links) und der Schweiz bei der Weltaussetzung in Osaka – fotografiert am 9. April. EPA

Ziel des Schweizer Pavillons sei es, die Öffentlichkeit und die Entscheidungsträger Japans verstärkt auf die Innovationskraft der Schweiz aufmerksam zu machen. Der Pavillon soll die Beziehungen zwischen der Schweiz und Japan in den Bereichen Politik, Wirtschaft und Wissenschaft weiter fördern, hiess es weiter. Zuständig für das Ganze ist Präsenz Schweiz, die Einheit für die Landeskommunikation der Schweiz des EDA.

«Ökologisch und sparsam»

Der Pavillon der Schweiz sei ökologisch vorbildlich und kombiniere leichte Materialien und einen sparsamen Energieverbrauch. Den Pavillon umgeben Kugeln, die aus einer dünnen und widerstandsfähigen Hülle bestehen, die von einer Leichtbaukonstruktion getragen werden, schrieb das EDA. Es werden mehr als 1,5 Millionen Besuchende erwartet.

Heidi, Maskottchen des Schweizer Pavillons, und MYAKU-MYAKU, das Maskottchen der Weltuastellung, posieren im Dezember 2024 in Grindelwald für die Fotografen. KEYSTONE

2024 feierten die Schweiz und Japan das 160-jährige Bestehen ihrer bilateralen Beziehungen. Japan ist das wichtigste Exportland der Schweiz in Asien und einer der wichtigsten Wirtschaftspartner auf dem Kontinent. Auf der anderen Seite zählt die Schweiz zu den grössten ausländischen Investoren in Japan.

An der Expo 2025, die vom 13. April bis zum 13. Oktober auf der künstlichen Insel Yumeshima in der Bucht von Osaka stattfindet, nehmen 158 Länder und acht internationale Organisationen teil. Es werden rund 28 Millionen Besuchende erwartet. Nach 1970 findet die Weltausstellung zum zweiten Mal in Osaka statt.