  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Waffen-SS-Ehrenring am Finger Schweizer schreit Nazi-Parolen auf Stadtplatz in Österreich

SDA

18.12.2025 - 09:07

In Braunau in Österreich wurde ein Schweizer angezeigt, weil er NS-Parolen herumgeschrien hatte. (Symbolbild)
In Braunau in Österreich wurde ein Schweizer angezeigt, weil er NS-Parolen herumgeschrien hatte. (Symbolbild)
Keystone

Ein 31-jähriger Schweizer hat in Braunau am Inn, der Geburtsstadt Adolf Hitlers, in alkoholisiertem Zustand NS-Parolen geschrien und den Hitlergruss gezeigt. Die Polizei leitete ein Verfahren ein.

Keystone-SDA

18.12.2025, 09:07

18.12.2025, 09:32

Ein betrunkener Schweizer hat in der Nacht auf Mittwoch im Zentrum der österreichischen Stadt Braunau NS-Parolen und antisemitische Äusserungen herumgeschrien. Zudem hat er den Hitlergruss gezeigt.

Als die von einer Anrainerin alarmierte Polizei kam, erklärte der 31-Jährige, dass er durch einen am Vormittag gesehenen Film über die NS-Zeit «traumatisiert» gewesen sei.

Der Mann trug auch einen Ehrenring der Waffen-SS, den er von seinem Grossvater geerbt haben will, so die Exekutive. Der Schweizer wurde auf freiem Fuss angezeigt.

Meistgelesen

Trumps Stabschefin bricht das Schweigen
Kindergarten im Weissen Haus: Trump versieht Präsidenten-Portraits mit Schmäh-Plaketten
«Wie kann man in zehn Minuten so viele Fehlentscheide machen?»
Shaqiri verschiesst erneut Penalty – Frei: «Er sollte selber merken, dass ...»
Senior (85) lockt falsche Polizisten in Falle – zum zweiten Mal

Videos aus dem Ressort

«Rasende Besessenheit» Schuld an Reiners Tod: Trump irritiert mit Kommentar

«Rasende Besessenheit» Schuld an Reiners Tod: Trump irritiert mit Kommentar

Washington/Los Angeles, 16.12.2025: Donald Trump sorgt mit einem Kommentar zum Tod von US-Regisseur Rob Reiner und dessen Ehefrau Michele Singer für Aufregung. Trump schreibt auf Truth Social, Reiner sei Berichten zufolge gestorben, weil er Wut ausgelöst habe mit seiner Aufregung über den US-Präsidenten. «Er war bekannt dafür, dass er die Menschen verrückt gemacht hat mit seiner rasenden Besessenheit mit Präsident Donald J. Trump.» Die Äusserung stösst auf breite Kritik, auch aus den eigenen Parteireihen. Reiner, der Trump immer wieder scharf kritisiert hatte, und seine Ehefrau waren am Sonntag tot in ihrem Haus in Los Angeles aufgefunden worden. Ihr Sohn steht unter Mordverdacht.

17.12.2025

Schweizer Jodeln als Kulturerbe – Unesco entscheidet über Aufnahme

Schweizer Jodeln als Kulturerbe – Unesco entscheidet über Aufnahme

Genf, 08.12.2025: Jodeln als Weltkulturerbe: Die Schweizer Tradition soll nun von der Unesco geadelt werden, mit einer Anerkennung als Kulturerbe der Menschheit. Darüber berät ein Ausschuss der UN-Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur bei einer Sitzung in Neu-Delhi. Die Entscheidung fällt bis zum 13. Dezember. Der Eintrag in die Unesco-Liste des immateriellen Kulturerbes soll die Wertschätzung für das Jodeln stärken, heisst es vom Zentrum für Appenzeller und Toggenburger Volksmusik, des Roothuus Gonten. Dabei gibt es auch keine Nachwuchsprobleme. Allein im Eidgenössischen Jodlerverband sind rund 12.000 Aktive und es gibt viele freie Jodlergruppen. Jodeln soll auf Hirten zurückgehen, die sich einst zwischen weit entfernten Bergweiden so verständigt haben sollen.

11.12.2025

Gala im Kennedy Center mit Novum: Trump auf der Bühne

Gala im Kennedy Center mit Novum: Trump auf der Bühne

Washington, 08.12.2025: Donald Trump will auf die Bühne: Der US-Präsident legt in der grössten Kultureinrichtung Washingtons einen ungewöhnlichen Auftritt hin. Anstatt als Zuschauer in der Loge ist er im Kennedy Center als Moderator auf der Bühne zu sehen. Dort werden am Sonntagabend Hollywoodstar Sylvester Stallone, die Rockband Kiss, die Sängerin Gloria Gaynor, der Country-Musiker George Strait und Musical-Schauspieler Michael Crawford für ihre künstlerischen Lebenswerke ausgezeichnet. Bereits am Vortag verleiht ihnen Trump im Weissen Haus Medaillen. Da kündigt er bereits an, dass er als erster Präsident überhaupt bei der Verleihungsgala im Kennedy Center Gastgeber sein werde. Trump sagt, er moderiere auf Wunsch eines bestimmten Fernsehsenders. Am 23. Dezember wird die Gala vom US-Sender CBS ausgestrahlt.

09.12.2025

«Rasende Besessenheit» Schuld an Reiners Tod: Trump irritiert mit Kommentar

«Rasende Besessenheit» Schuld an Reiners Tod: Trump irritiert mit Kommentar

Schweizer Jodeln als Kulturerbe – Unesco entscheidet über Aufnahme

Schweizer Jodeln als Kulturerbe – Unesco entscheidet über Aufnahme

Gala im Kennedy Center mit Novum: Trump auf der Bühne

Gala im Kennedy Center mit Novum: Trump auf der Bühne

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

178 Millionen Euro mit einem Los. Französisches Paar hatte finanzielle Schwierigkeiten – dann kam der Jackpot

178 Millionen Euro mit einem LosFranzösisches Paar hatte finanzielle Schwierigkeiten – dann kam der Jackpot

Kontrollschilder-Auktion. Bieter zahlt 262'000 Franken für «ZH 11»

Kontrollschilder-AuktionBieter zahlt 262'000 Franken für «ZH 11»

Tierhaltung. Glaskugeln, Lametta und Süssigkeiten sind eine Gefahr für Tiere

TierhaltungGlaskugeln, Lametta und Süssigkeiten sind eine Gefahr für Tiere