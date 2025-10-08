Schweizer tot am Strand auf Korsika gefunden

An diesem Strand auf Korsika wurde die Leiche gefunden. Bild: IMAGO/Depositphotos (Archivbild)

Nachdem Ende September ein Schweizer tot an einem Strand auf Korsika gefunden wurde, hat die französische Staatsanwaltschaft Ermittlungen wegen Mordes eingeleitet.

Redaktion blue News Oliver Kohlmaier

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am 29. September wurde am Strand von Marana auf der französischen Mittelmeerinsel Korsika die Leiche eines etwa 60-jährigen Schweizers gefunden.

Die Staatsanwaltschaft hat nun Ermittlungen wegen Mordes eingeleitet.

«Die ersten medizinischen Erkenntnisse deuten darauf hin, dass der Tod des Opfers auf mehrere Verletzungen oder Schläge zurückzuführen ist», sagte der zuständige Staatsanwalt. Mehr anzeigen

Ende September wurde die Leiche eines etwa 60-jährigen Schweizer Staatsbürgers an einem Strand der französischen Insel Korsika im Mittelmeer gefunden. Wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte, wurde eine Untersuchung wegen «Mordes» eingeleitet.

Der Mann wurde am 29. September am Strand von Marana südlich von Bastia gefunden, wie Jean-Philippe Navarre, Staatsanwalt der Stadt im Norden Korsikas, gegenüber der Nachrichtenagentur AFP erklärte.

«Nach der Entdeckung der Leiche und der Durchführung erster forensischer Untersuchungen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Mordes eingeleitet, um die genauen Umstände dieses Todesfalls zu klären», erklärte Navarre.

«Die ersten medizinischen Erkenntnisse deuten darauf hin, dass der Tod des Opfers auf mehrere Verletzungen oder Schläge zurückzuführen ist», fügte er hinzu.