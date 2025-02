Der Mann wurde in der Nähe des Espejo-Sees gefunden. (Symbolbild) Wikipedia

Während seinen Ferien in Argentinien wurde ein 64-jähriger Schweizer tot in Argentinien aufgefunden. Die Polizei schliesst eine Dritteinwirkung aus.

Ein 64-jähriger Schweizer wurde am Samstag in Argentinien, Provinz Neuquen, tot am Strassenrand gefunden. Das teilt die Staatsanwaltschaft laut «infobae» mit. Der Mann befand sich aktuell in Velo-Ferien.

Vor Ort stellte die Polizei fest, dass er sein Mobiltelefon in der Hand hielt. Reanimationsmassnahmen blieben erfolglos. Es konnte nur noch der Tod festgestellt werden.

Die Polizei schliesst ein Verkehrsunfall und ein Gewaltdelikt aus. Es wurden keine Spuren gefunden.

Wie «Diario Río Negro» schreibt, hatte der Schweizer vor seinem Tod eine Wohnung in der Grossstadt Bariloche gemietet.

Die argentinischen Behörden koordinieren jetzt die Übergabe der Leiche an die Schweiz.