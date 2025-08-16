Schweizer meiden in den Herbstferien die USA – trotz billigem Dollar

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Nachfragerückgang Schweizer meiden in den Herbstferien die USA – trotz billigem Dollar

Lea Oetiker

16.8.2025

Für die Herbstferien meldet die Branche einen deutlichen Nachfragerückgang bei Reisen in die USA.
Für die Herbstferien meldet die Branche einen deutlichen Nachfragerückgang bei Reisen in die USA.
Yuki Iwamura/FR171758 AP/AP/dpa

Im Sommer waren die US-Nationalparks mit Schweizer Campern gut gefüllt, doch für den Herbst brechen die Buchungen ein. Reiseveranstalter melden bis zu 20 Prozent weniger Nachfrage – aus politischen Gründen.

Lea Oetiker

16.08.2025, 10:58

16.08.2025, 12:11

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Im Sommer reisten viele Schweizer wie geplant in die USA, doch für den Herbst gibt es deutlich weniger Buchungen.
  • Grund dafür: Die Politik.
  • Trotz billigem Dollar und günstigen Flügen bleiben die USA unattraktiver, während US-Produkte im Detailhandel weiter gefragt sind.
Mehr anzeigen

Noch im Sommer zogen viele Schweizer Familien mit dem Wohnmobil durch die Nationalparks der USA – ein Traumurlaub, der trotz politischer Diskussionen rund um das Land nicht abgesagt wurde. «Solche Reisen werden lange im Voraus geplant und die Familien freuen sich monatelang darauf», erklärt Globetrotter-CEO André Lüthi. Stornierungen habe es kaum gegeben.

Ganz anders fällt jedoch der Blick nach vorne aus: Für die Herbstferien meldet die Branche einen deutlichen Nachfragerückgang, wie SRF berichtet. Während Kuoni rund zehn Prozent weniger USA-Reisen verkauft hat als im Vorjahr, spricht Globetrotter gar von einem Minus von 20 Prozent.

Als Grund führe man immer häufiger politische Vorbehalte gegen die Vereinigten Staaten an – auch wenn gerade jetzt der schwache Dollar die Reisen so günstig mache wie seit längerem nicht mehr.

«Die Leute sagen, sie würden die USA meiden», so Lüthi zu SRF. Zwar versuche er darauf hinzuweisen, dass ein touristischer Boykott vor allem die Angestellten in Hotels, Restaurants und Nationalparks treffe – doch am Ende zähle die persönliche Entscheidung. Alternativen gebe es schliesslich genug.

Fluggesellschaften reagieren mit Preissenkungen

Die Zurückhaltung trifft auch die Airlines. Schon im Frühjahr hat Swiss begonnen, die Preise für Flüge über den Atlantik nach unten anzupassen. Auf der Website wirbt die Fluggesellschaft derzeit wieder mit Sonderangeboten für die USA.

Laut Reiseveranstalter Kuoni zeigen die Rabatte Wirkung – die Flughäfen dürften in Richtung Weihnachten erneut voller werden. Besonders das Christmas-Shopping zieht viele, ebenso die traditionellen Familienbesuche bei Verwandten in den Staaten.

Während die Reiselust Richtung USA schwächelt, bleibt die Nachfrage nach amerikanischen Konsumprodukten stabil. Weder Coca-Cola noch kalifornischer Wein verkaufen sich schlechter, bestätigen Coop, Denner und Migros. Obwohl in einer Umfrage im Frühjahr mehr als die Hälfte der Befragten angab, US-Produkte künftig meiden zu wollen, spiegelt sich diese Haltung in den Verkaufszahlen bislang nicht wider.

Meistgelesen

«Fox News»: «Es sah nicht so aus, als ob die Dinge gut liefen» +++ Putins angebliche Forderungen
«Das historische Treffen» – «Zum Fremdschämen»
Gardasee leidet unter Touristenmangel
Basejumper stirbt nach Wingsuit-Sprung in Grindelwald BE
Schweizer meiden in den Herbstferien die USA – trotz billigem Dollar