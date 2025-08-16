Schweizer meiden in den Herbstferien die USA – trotz billigem Dollar

Für die Herbstferien meldet die Branche einen deutlichen Nachfragerückgang bei Reisen in die USA. Yuki Iwamura/FR171758 AP/AP/dpa

Im Sommer waren die US-Nationalparks mit Schweizer Campern gut gefüllt, doch für den Herbst brechen die Buchungen ein. Reiseveranstalter melden bis zu 20 Prozent weniger Nachfrage – aus politischen Gründen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Sommer reisten viele Schweizer wie geplant in die USA, doch für den Herbst gibt es deutlich weniger Buchungen.

Grund dafür: Die Politik.

Trotz billigem Dollar und günstigen Flügen bleiben die USA unattraktiver, während US-Produkte im Detailhandel weiter gefragt sind. Mehr anzeigen

Noch im Sommer zogen viele Schweizer Familien mit dem Wohnmobil durch die Nationalparks der USA – ein Traumurlaub, der trotz politischer Diskussionen rund um das Land nicht abgesagt wurde. «Solche Reisen werden lange im Voraus geplant und die Familien freuen sich monatelang darauf», erklärt Globetrotter-CEO André Lüthi. Stornierungen habe es kaum gegeben.

Ganz anders fällt jedoch der Blick nach vorne aus: Für die Herbstferien meldet die Branche einen deutlichen Nachfragerückgang, wie SRF berichtet. Während Kuoni rund zehn Prozent weniger USA-Reisen verkauft hat als im Vorjahr, spricht Globetrotter gar von einem Minus von 20 Prozent.

Als Grund führe man immer häufiger politische Vorbehalte gegen die Vereinigten Staaten an – auch wenn gerade jetzt der schwache Dollar die Reisen so günstig mache wie seit längerem nicht mehr.

«Die Leute sagen, sie würden die USA meiden», so Lüthi zu SRF. Zwar versuche er darauf hinzuweisen, dass ein touristischer Boykott vor allem die Angestellten in Hotels, Restaurants und Nationalparks treffe – doch am Ende zähle die persönliche Entscheidung. Alternativen gebe es schliesslich genug.

Fluggesellschaften reagieren mit Preissenkungen

Die Zurückhaltung trifft auch die Airlines. Schon im Frühjahr hat Swiss begonnen, die Preise für Flüge über den Atlantik nach unten anzupassen. Auf der Website wirbt die Fluggesellschaft derzeit wieder mit Sonderangeboten für die USA.

Laut Reiseveranstalter Kuoni zeigen die Rabatte Wirkung – die Flughäfen dürften in Richtung Weihnachten erneut voller werden. Besonders das Christmas-Shopping zieht viele, ebenso die traditionellen Familienbesuche bei Verwandten in den Staaten.

Während die Reiselust Richtung USA schwächelt, bleibt die Nachfrage nach amerikanischen Konsumprodukten stabil. Weder Coca-Cola noch kalifornischer Wein verkaufen sich schlechter, bestätigen Coop, Denner und Migros. Obwohl in einer Umfrage im Frühjahr mehr als die Hälfte der Befragten angab, US-Produkte künftig meiden zu wollen, spiegelt sich diese Haltung in den Verkaufszahlen bislang nicht wider.