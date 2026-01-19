Schweizer wird beim Sex an Touristenhotspot erwischt – verhaftet

Die Cenote Zací in der mexikanischen Kleinstadt Valladolid ist ein Touristenmagnet. Am Samstag kam es dort jedoch zu einem ungewöhnlichen Zwischenfall: In der Karsthöhle im Stadtzentrum wurde ein Schweizer festgenommen, nachdem er im Wasser beim Sex mit einer Mexikanerin erwischt worden war, wie lokale Medien melden. Hierzulande berichtete zuerst CH Media über den Fall.
Der Bereich ist videoüberwacht, weshalb ein Polizist schnell auf das Paar aufmerksam wurde. Beide befanden sich als Touristen in Valladolid und hatten sich erst kurz zuvor kennengelernt.
Laut Polizei versuchte der Schweizer sich damit zu rechtfertigen, dass ein solches Verhalten in seinem Heimatland erlaubt sei. Die Beamten liessen diese Erklärung nicht gelten und brachten beide auf den Polizeiposten. Dort mussten sie wegen Verstosses gegen die öffentliche Sittlichkeit eine Busse bezahlen. Über deren Höhe gibt es keine Angaben.