Vorfall in Mexiko Schweizer wird beim Sex an Touristenhotspot erwischt – verhaftet

Dominik Müller

19.1.2026

Cenote Zací ist bei Touristen ein beliebtes Ausflusgziel.
Cenote Zací ist bei Touristen ein beliebtes Ausflusgziel.
Imago

Ein vermeintlich romantisches Abenteuer endete auf dem Polizeiposten. Ein Schweizer wurde in Mexiko beim Sex in einer Karsthöhle überrascht – und mit einer Busse belegt.

Redaktion blue News

19.01.2026, 11:46

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Mexiko wurde ein Schweizer festgenommen, nachdem er beim Sex in der Cenote Zací erwischt wurde.
  • Das Liebespaar musste wegen Verstosses gegen die öffentliche Sittlichkeit eine Geldstrafe zahlen, deren Höhe nicht bekannt ist.
Mehr anzeigen

Die Cenote Zací in der mexikanischen Kleinstadt Valladolid ist ein Touristenmagnet. Am Samstag kam es dort jedoch zu einem ungewöhnlichen Zwischenfall: In der Karsthöhle im Stadtzentrum wurde ein Schweizer festgenommen, nachdem er im Wasser beim Sex mit einer Mexikanerin erwischt worden war, wie lokale Medien melden. Hierzulande berichtete zuerst CH Media über den Fall.

Der Bereich ist videoüberwacht, weshalb ein Polizist schnell auf das Paar aufmerksam wurde. Beide befanden sich als Touristen in Valladolid und hatten sich erst kurz zuvor kennengelernt.

Laut Polizei versuchte der Schweizer sich damit zu rechtfertigen, dass ein solches Verhalten in seinem Heimatland erlaubt sei. Die Beamten liessen diese Erklärung nicht gelten und brachten beide auf den Polizeiposten. Dort mussten sie wegen Verstosses gegen die öffentliche Sittlichkeit eine Busse bezahlen. Über deren Höhe gibt es keine Angaben.

