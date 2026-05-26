Seit Marihuana im Jahr 2022 in Thailand entkriminalisiert wurde, hat der Drogenhandel extrem zugenommen. (Symbolbild) sda

Ein Schweizer wurde in Rom mit 19,5 kg Marihuana im Gepäck aus Bangkok festgenommen. Die Polizei sieht eine Zunahme von Drogenschmuggel auf dieser Route.

Keystone-SDA SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Schweizer wurde am Flughafen Rom-Fiumicino mit 19,5 kg Marihuana im Gepäck festgenommen.

Er kam aus Bangkok, und die Behörden sehen ein erhöhtes Risiko bei Flügen aus Südostasien.

Am Flughafen wurden zwischen 2024 und 2026 bereits viele Drogenfunde und Festnahmen gemacht. Mehr anzeigen

Ein Schweizer ist am Flughafen Rom-Fiumicino mit 19,5 Kilogramm Marihuana festgenommen worden. Die Drogen waren in seinem aufgegebenen Gepäck versteckt, wie die Finanzpolizei von Rom am Dienstag mitteilte.

Der Reisende kam aus Bangkok, Thailand, wie die italienische Nachrichtenagentur Adnkronos berichtete. Die Ermittlungen brachten «spezifische Risikofaktoren» hinsichtlich der Passagiere aus dem südostasiatischen Land zutage.

Der Drogenhandel nach Italien hat seit der Entkriminalisierung der Substanz in Thailand im Jahr 2022 erheblich zugenommen. Kriminelle Organisationen verpacken die Drogen vakuumversiegelt, um die Koffer optimal zu beladen, und verwenden Geolokalisierungs-Tags, um die Sendungen zu verfolgen.

Zwischen 2024 und 2026 konnten durch Polizeieinsätze an dem Römer Flughafen 35 Drogenhändler festgenommen und mehr als 830 Kilogramm Marihuana beschlagnahmt werden.