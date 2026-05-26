  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Im Gepäck versteckt Schweizer wird in Rom mit 19,5 Kilo Marihuana festgenommen

SDA

26.5.2026 - 10:23

Seit Marihuana im Jahr 2022 in Thailand entkriminalisiert wurde, hat der Drogenhandel extrem zugenommen. (Symbolbild)
Seit Marihuana im Jahr 2022 in Thailand entkriminalisiert wurde, hat der Drogenhandel extrem zugenommen. (Symbolbild)
sda

Ein Schweizer wurde in Rom mit 19,5 kg Marihuana im Gepäck aus Bangkok festgenommen. Die Polizei sieht eine Zunahme von Drogenschmuggel auf dieser Route.

Keystone-SDA

26.05.2026, 10:23

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Schweizer wurde am Flughafen Rom-Fiumicino mit 19,5 kg Marihuana im Gepäck festgenommen.
  • Er kam aus Bangkok, und die Behörden sehen ein erhöhtes Risiko bei Flügen aus Südostasien.
  • Am Flughafen wurden zwischen 2024 und 2026 bereits viele Drogenfunde und Festnahmen gemacht.
Mehr anzeigen

Ein Schweizer ist am Flughafen Rom-Fiumicino mit 19,5 Kilogramm Marihuana festgenommen worden. Die Drogen waren in seinem aufgegebenen Gepäck versteckt, wie die Finanzpolizei von Rom am Dienstag mitteilte.

Der Reisende kam aus Bangkok, Thailand, wie die italienische Nachrichtenagentur Adnkronos berichtete. Die Ermittlungen brachten «spezifische Risikofaktoren» hinsichtlich der Passagiere aus dem südostasiatischen Land zutage.

Der Drogenhandel nach Italien hat seit der Entkriminalisierung der Substanz in Thailand im Jahr 2022 erheblich zugenommen. Kriminelle Organisationen verpacken die Drogen vakuumversiegelt, um die Koffer optimal zu beladen, und verwenden Geolokalisierungs-Tags, um die Sendungen zu verfolgen.

Zwischen 2024 und 2026 konnten durch Polizeieinsätze an dem Römer Flughafen 35 Drogenhändler festgenommen und mehr als 830 Kilogramm Marihuana beschlagnahmt werden.

Mehr aus dem Ressort

Thailand. Höhlendrama in Laos: Sieben Goldsucher sitzen fest

ThailandHöhlendrama in Laos: Sieben Goldsucher sitzen fest

Aktuell. Rekordtemperaturen in Grossbritannien – wärmste Nacht im Mai

AktuellRekordtemperaturen in Grossbritannien – wärmste Nacht im Mai

Strassenverkehr. Frau stirbt nach Velounfall in Brienz BE

StrassenverkehrFrau stirbt nach Velounfall in Brienz BE

Meistgelesen

«Schlichtweg beispiellose» Hitze-Welle überrollt die Schweiz
Geheimes Papier bringt Bundesrat kurz vor Abstimmung in Bedrängnis
Timo Schultz: «Am Ende musste ich nur noch lachen, was in Basel alles passiert ist»
Jetzt äussert sich die Paragliderin zur Cessna-Kollision
Gemeinde führt neue Parkplatz-Regeln ein – Anwohner laufen Sturm