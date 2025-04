Die Stadt Agadez. Screenshot Google Maps

Eine Schweizerin ist in der Stadt Agadez im Niger am Sonntagabend entführt worden. Weitere Abklärungen seien im Gange

Am Sonntagabend wurde eine Schweizerin im Niger entführt. Das berichtet das Nachrichtenportal «Aïr Info». Die Frau, die in der Stadt Agadez mit ihrem nigrischen Ehemann lebt, soll zwischen 20 Uhr und 22 Uhr aus ihrem Haus verschleppt worden sein.

Die Schweizerin, die im Libanon geboren wurde, lebte zeitweise in Algerien, wo sie in der Tourismusbranche tätig war, berichtet das Portal weiter. In Agadez setzte sie sich aktiv für Kunsthandwerker ein und gründete einen gemeinnützigen Verein zur Unterstützung lokaler Handwerker.

«Das EDA hat Kenntnis von der Entführung einer Schweizer Staatsangehörigen in Niger», erklärt das Eidgenössische Departement für Äussere Angelegenheiten auf Nachfrage von «Blick».

«Die Schweizer Vertretung in Niamey steht mit den lokalen Behörden in Kontakt.» Weitere Abklärungen seien im Gange. Aus Gründen des Daten- und Persönlichkeitsschutzes können laut EDA keine weiteren Angaben gemacht werden.