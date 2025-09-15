Die Schweizerin flog am Flughafen in Manila mit sechs Kilogramm Methamhetamin auf. AP Photo/Aaron Favila/Keystone (Archivbild)

Im Gepäck einer Schweizerin hat der Zoll am Flughafen von Manila sechs Kilogramm Meth entdeckt. Der Wert der Drogen: Über eine halbe Million Franken. Der Frau droht eine langjährige Haftstrafe.

Keystone-SDA, Redaktion blue News SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Flughafen von Manila hat der Zoll sechs Kilogramm Methamhetamin im Gepäck einer Schweizerin entdeckt.

Die Frau reiste von Abu Dhabi nach Manila und fiel bei einer routinemässigen Röntgenkontrolle auf.

Die Drogen haben einen Wert von über einer halben Million Franken.

Der Schweizerin droht eine langjährige Haftstrafe. Mehr anzeigen

Eine Schweizerin ist am Flughafen Manila mit sechs Kilogramm Methamhetamin erwischt worden. Ihr droht eine langjährige Haftstrafe auf den Philippinen. Die Drogen haben einen Wert von über einer halben Million Franken.

Die Frau reiste von Abu Dhabi nach Manila und fiel bei einer routinemässigen Röntgenkontrolle auf, wie die philippinischen Behörden am Montag auf Facebook mitteilten. Bei einer gründlichen Durchsuchung des Gepäcks entdeckten die Beamten vier Plastiktüten mit einer auffälligen Substanz. Ein Drogenspürhund und eine Spektrometer-Analyse bestätigten, dass es sich um Meth handelte.

Der Schweizerin drohen eine langjährige Haftstrafe, hohe Geldstrafen und in manchen Fällen sogar Sonderhaftbedingungen. Für den Besitz von 10 Gramm Meth oder mehr gebe es bereits eine Haftstrafe zwischen 20 und 40 Jahren, hiess es weiter. Hinzu käme eine Geldstrafe von umgerechnet zwischen 7700 und 154'000 Franken. Die Behörden übergaben die Schweizerin und die Substanzen den philippinischen Drogenbehörden.