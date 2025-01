56-jährige Schweizerin stirbt bei Unfall in Kolumbien

In diesem reissenden Fluss in Kolumbien ertrank eine 56-jährige Schweizerin. Bild: X, Bomberos Popayán

Eine Schweizerin ist in Kolumbien bei einem Unfall gestorben. Die 56-Jährige ertrank laut den lokalen Behörden in einem Fluss.

Keystone-SDA, tgre SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine 56-jährige Schweizerin ist in Kolumbien bei einem Unfall gestorben.

Sie soll laut lokalen Behörden in einem Fluss ertrunken sein, der aufgrund jüngster Regenfälle stark angestiegen war.

Die schweizerische Botschaft ist mit den lokalen Behörden zu dem Vorfall in Kontakt. Mehr anzeigen

Eine Schweizerin ist bei einem Unfall in Kolumbien ums Leben gekommen. Die 56-Jährige stürzte den lokalen Behörden zufolge am Dienstag beim Dorf Minca in der Sierra Nevada de Santa Marta in einen Fluss und ertrank.

Der Fluss sei aufgrund der jüngsten Regenfälle stark angestiegen, was zu dem Vorfall beigetragen haben könnte, hiess es von den Behörden.

Schweizerische Botschaft mit lokalen Behörden in Kontakt

Minca ist eine beliebte Touristendestination in Kolumbien. Unterwegs war die Schweizerin in Badekleidung, wie Fotos in lokalen Medien zeigten.

Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) hat Kenntnis vom geschilderten Fall, wie es am Mittwoch auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bekanntgab. Die schweizerische Botschaft in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá steht in Kontakt mit den zuständigen lokalen Behörden.

Weitere Abklärungen sind laut dem EDA im Gange.