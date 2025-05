Chat-Nachricht über Bluttat löst Grosseinsatz der Polizei aus

Der Kantonspolizei Aargau war in Neuenhof mit schwer bewaffneten Polizisten im Einsatz. sda (Symbolbild)

In aargauischen Neuenhof haben am Samstagabend mehrere schwer bewaffnete Polizisten ein Gebäude umstellt. Auslöser war eine Chat-Nachricht über einen erschossenen Mann. Dieser existiert aber nicht.

toko Oliver Kohlmaier

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine Chat-Nachricht über angebliche Schüsse und einen Toten hat am Samstagabend einen Grosseinsatz der Polizei in Neuenhof AG ausgelöst.

Schwer bewaffnete Einsatzkräfte haben das betroffene Wohnhaus, durchschucht, jedoch keine Hinweise auf ein Verbrechen gefunden.

Die Herkunft und das Motiv der Falschmeldung sind unbekannt. Mehr anzeigen

Ein Unbekannter hat am Samstag Abend mit einer Chat-Nachricht einen Polizeieinsatz in Neuenhof AG ausgelöst. Er schrieb in ein Forum, dass an einer Adresse Schüsse gefallen seien und ein Mann tot sei.

Die Polizei rückte vorsorglich mit mehreren Patrouillen zu der besagten Adresse aus, wie die Kantonspolizei am Sonntag mitteilte. Mit besonderer Schutzausrüstung durchsuchten die Polizeimitarbeitenden das fragliche Haus.

Bald zeigte sich jedoch, dass alle Anwesenden am Leben waren und es kein Verbrechen gegeben hatte. Wer die Chat-Nachricht abgesetzt hatte und was der Grund dafür war, ist noch unklar.

Schwer bewaffnete Polizisten riegelten Neuenhof ab

Wie «20 Minuten» berichtet, war die Polizei in der Zürcherstrasse im aargauischen Neuenhof in einem Grosseinsatz. Wie in einem Video eines Augenzeugen zu sehen ist, waren mindestens sieben schwer bewaffnete Polizisten vor einem Wohngebäude im Einsatz.

Die Gegend um das Gebäude war grossräumig abgesperrt worden. Ein Augenzeuge sagte der Zeitung: «Es kann niemand in Neuenhof rein- oder rausfahren».