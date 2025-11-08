Grosseinsatz im deutschen Weil am Rhein nach einem schweren Unfall. Karl-Josef Hildenbrand/dpa (Symbolbild)

Im badischen Weil am Rhein nahe der Grenze zur Schweiz hat sich ein schwerer Busunfall ereignet. Eine Person starb, zudem gab es mehrere Verletzte.

Im deutschen Weil am Rhein hat es einen schweren Unfall mit einem Linienbus gegeben. Dabei wurden nach bisherigen Erkenntnissen eine 34-jährige Frau getötet und mehrere Personen verletzt, wie das Polizeipräsidium Freiburg mitteilt.

Demnach kollidierte um 13.30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache ein Linienbus mit mehreren Autos und erfasste Personen.

Auch am späten Samstagnachmittag sind noch zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort. Das Gebiet rund um die Hauptstrasse, die Müllheimer Strasse und die Basler Strasse ist grossräumig abgesperrt. Zwei Rettungshelikopter sowie eine Drohne waren ebenso im Einsatz.

Die Unfallursache ist derzeit völlig unklar. Zuerst hatte die «Badischen Zeitung» berichtet. Demnach sprachen die alarmierten Einsatzkräfte von einem sogenannten MANV («Massenanfall von Verletzten»).

Weil am Rhein liegt direkt an der Schweizer Grenze und ist bei Einkaufstouristen beliebt. Die Stadt in Südbaden kann auch mit Trams aus Basel erreicht werden.