Ein Toter und mehrere Verletzte Linienbus erfasst in Weil am Rhein mehrere Menschen

Oliver Kohlmaier

8.11.2025

Grosseinsatz im deutschen Weil am Rhein nach einem schweren Unfall.
Grosseinsatz im deutschen Weil am Rhein nach einem schweren Unfall.
Karl-Josef Hildenbrand/dpa (Symbolbild)

Im badischen Weil am Rhein nahe der Grenze zur Schweiz hat sich ein schwerer Busunfall ereignet. Eine Person starb, zudem gab es mehrere Verletzte.

Redaktion blue News

08.11.2025, 15:35

08.11.2025, 16:25

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Weil am Rhein (D) an der Grenze zur Schweiz hat sich ein schwerer Unfall mit einem Linienbus ereignet.
  • Nach ersten Informationen starb eine Person. Zudem gibt es mehrere Verletzte.
  • Einem Medienbericht zufolge kam der Linienbus von der Fahrbahn ab.
Mehr anzeigen

Im deutschen Weil am Rhein hat es einen schweren Unfall mit einem Linienbus gegeben. Dabei wurden nach bisherigen Erkenntnissen eine 34-jährige Frau getötet und mehrere Personen verletzt, wie das Polizeipräsidium Freiburg mitteilt.

Demnach kollidierte um 13.30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache ein Linienbus mit mehreren Autos und erfasste Personen.

Auch am späten Samstagnachmittag sind noch zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort. Das Gebiet rund um die Hauptstrasse, die Müllheimer Strasse und die Basler Strasse ist grossräumig abgesperrt. Zwei Rettungshelikopter sowie eine Drohne waren ebenso  im Einsatz.

Die Unfallursache ist derzeit völlig unklar. Zuerst hatte die «Badischen Zeitung» berichtet. Demnach sprachen die alarmierten Einsatzkräfte von einem sogenannten MANV («Massenanfall von Verletzten»).

Weil am Rhein liegt direkt an der Schweizer Grenze und ist bei Einkaufstouristen beliebt. Die Stadt in Südbaden kann auch mit Trams aus Basel erreicht werden.

