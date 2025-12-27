  1. Privatkunden
Stärke 7 auf der Richterskala Schweres Erdbeben erschüttert Taiwan

SDA

27.12.2025 - 17:33

Wellen brechen entlang der Küste des Fischerhafens Pa-tou-tzu im Nordosten Taiwans.
Wellen brechen entlang der Küste des Fischerhafens Pa-tou-tzu im Nordosten Taiwans.
Archivbild: Keystone

Vor der Küste Taiwans hat sich ein schweres Erdbeben ereignet. Das Beben rund 30 Kilometer östlich des Landkreises Yilan sei mit einer Stärke von 7,0 registriert worden, teilte die Wetterbehörde Taiwans mit. Es sei gegen 23.00 Uhr Ortszeit in einer Tiefe von über 72 Kilometern aufgetreten. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

Keystone-SDA

27.12.2025, 17:33

27.12.2025, 17:40

Taiwan liegt am Pazifischen Feuerring, einer hufeisenförmigen Zone entlang der Küsten des Pazifischen Ozeans. Sie wird häufig von Erdbeben und Vulkanausbrüchen heimgesucht.

Mehr folgt.

