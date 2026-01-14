Bei einem schweren Zugunglück in Thailand ist die Zahl der Toten Behördenangaben zufolge auf mindestens 22 gestiegen. Ein Passagierzug war mit voller Geschwindigkeit in einen umgestürzten Baukran gerast. Etwa 70 weitere Passagiere seien teilweise schwer verletzt worden, berichtete die Zeitung «Khaosod» unter Berufung auf die Polizei.
Der massive Stahlkran, der für den Gleisbau eingesetzt wurde, sei plötzlich umgekippt, nur Sekunden bevor der Zug heranraste, schrieb die Zeitung «Khaosod».
Das Unglück ereignete sich in der Provinz Nakhon Ratchasima, etwa 230 Kilometer nordöstlich von Bangkok. Nach Angaben des staatlichen Bahnbetreibers (SRT) sollen sich 195 Menschen an Bord des Zuges befunden haben.
Laut dem Zeitungsbericht entgleisten nach dem Zusammenstoss mehrere Waggons, Fahrgäste seien in den Trümmern eingeschlossen worden. Auch sei ein Feuer ausgebrochen, hiess es. Ersten Angaben zufolge war der Kran Teil eines Bauprojekts für eine Hochgeschwindigkeitsstrecke. Warum er umstürzte, wird derzeit untersucht.