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«Ja, wir sind ein Paar» Schwingerkönig Armon Orlik und Grünen-Politikerin sind ein Paar

Lea Oetiker

6.6.2026

Armon Orlik ist Schwingerkönig 2025
Armon Orlik ist Schwingerkönig 2025
sda

Schwingerkönig Armon Orlik ist verliebt: Der Bündner bestätigt die Beziehung mit der Thuner Grünen-Politikerin Magdalena Erni.

Lea Oetiker

06.06.2026, 14:14

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Schwingerkönig Armon Orlik (31) ist mit Grünen-Politikerin Magdalena Erni (22) liiert, wie er dem «Blick» bestätigt.
  • Das Paar unterstützt sich gegenseitig bei Auftritten in Sport und Politik.
  • Erni ist Co-Präsidentin der Jungen Grünen Schweiz und bereits im Umfeld von Orlik gut integriert.
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Schwingerkönig Armon Orlik (31) ist vergeben: Der Bündner bestätigt gegenüber dem «Blick» seine Beziehung mit der Thuner Grünen-Politikerin Magdalena Erni (22). «Ja, wir sind ein Paar. Alles andere bleibt aber privat», wird Orlik zitiert.

Erni begleitet Orlik regelmässig an Schwingfeste und fiebert am Sägemehlrand mit. Umgekehrt unterstützt er sie bei wichtigen Auftritten, etwa in der SRF-«Arena».

Die 22-Jährige zählt zu den bekanntesten Jungpolitikerinnen der Schweiz: Politisiert durch die Klimastreikbewegung, machte sie bei den Jungen Grünen rasch Karriere und ist seit 2023 Co-Präsidentin der Jungpartei auf nationaler Ebene.

Auch privat scheint Erni bereits gut im Umfeld des Schwingerkönigs angekommen zu sein: An Schwingfesten sitzt sie regelmässig mit Orliks Familie am Rand des Geschehens. Politisches Interesse bringt auch Orlik selbst mit – nicht zuletzt durch das Engagement seiner Mutter in der Mitte-Partei.

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