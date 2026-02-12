  1. Privatkunden
«Pädo-Hunter» von Embrach ZH Sechs Verdächtige nach Angriffen auf Männer festgenommen

SDA

12.2.2026 - 22:54

Die mutmasslichen «Pädo-Hunter» von Embrach sind von der Kantonspolizei Zürich dingfest gemacht worden. Es handelt sich um sechs junge Männer aus verschiedenen Ländern - auch der Schweiz. 
Die mutmasslichen «Pädo-Hunter» von Embrach sind von der Kantonspolizei Zürich dingfest gemacht worden. Es handelt sich um sechs junge Männer aus verschiedenen Ländern - auch der Schweiz. 
Symbolbild: Keystone

Die Kantonspolizei Zürich hat insgesamt sechs junge Männer festgenommen, die im Verdacht stehen als sogenannte Pädo-Hunter andere Männer zu Treffen gelockt, danach zusammengeschlagen und ausgeraubt zu haben. Die Gewalttaten wurden alle drei in Embrach ZH begangen.

,

Keystone-SDA, Redaktion blue News

12.02.2026, 22:54

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Kantonspolizei Zürich verhaftet sechs als als sogenannte Pädo-Hunter verdächtige Männer.
  • Die Beschuldigten sind zwischen 14 und 18 Jahre alt und stammen aus der Schweiz, dem Kosovo, Italien, Deutschland und dem Irak.
  • Sie lockten drei Männer unter dem Vorwand eines Treffens in eine Falle und griffen sie an.
Mehr anzeigen

Nach umfangreichen Ermittlungen habe die Kantonspolizei Zürich am Dienstag fünf mutmassliche Täter festgenommen, hiess es in einer Mitteilung vom Donnerstagabend. Eine weiterer tatverdächtiger Mann befand sich demnach bereits in Untersuchungshaft. Die sechs Beschuldigten sind zwischen 14 und 18 Jahre alt und stammen aus der Schweiz, dem Kosovo, Italien, Deutschland und dem Irak.

Ein erstes Mal hatten am 29. November Unbekannte einen damals 21-jährigen Schweizer unter dem Vorwand eines Treffens mit einem angeblich minderjährigen Mädchen nach Embrach gelockt. Dort wurde der Mann mit Schlägen und Fusstritten gegen Kopf und Körper angegriffen und verletzt.

Obergericht erhöht Strafmass. Selbstjustiz gegen pädophilen Rentner kommt Paar teuer zu stehen

Obergericht erhöht StrafmassSelbstjustiz gegen pädophilen Rentner kommt Paar teuer zu stehen

Anfang Dezember und ein weiteres Mal Anfang Januar ereigneten sich in Embrach zwei ähnliche Fälle. Dabei wurden ein 18-jähriger und ein 20-jähriger Afghane angegriffen, verletzt und ausgeraubt. In allen Fällen handelte es sich laut Polizei mutmasslich um dieselbe Tätergruppe.

