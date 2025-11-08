Python-Angriff in Borneo: Sechs-Meter-Python wickelt sich um den Hals eines Mannes
Als eine Gruppe Schlangenforscher einen sechs Meter langen Python im indonesischen Sumpf entdecken, fällt einer der Männer ins Wasser. Das Tier schnappt sich die Beute: Können die Männer das Opfer befreien?
07.11.2025
- Mohamed Alisa und seine Freunde gehen in Borneo im Dienste der Wissenschaft auf Schlangenjagd.
- Sie entdecken einen sechs Meter langen Python und versuchen, ihn für Fotos einzufangen.
- Dabei fällt Alisa ins Wasser – wie der Python darauf reagiert, siehst du im Video.
Expedition im Namen der Wissenschaft: Mohamed Alisa und seine Freunde gehen in Borneo auf Schlangenjagd. Beim Fotografieren stürzt Alisa in das sumpfige Wasser. Wie reagiert der sechs Meter lange Python darauf?
Die Antwort – im Video.
