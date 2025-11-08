  1. Privatkunden
Schlangen-Angriff in Borneo Sechs-Meter-Python wickelt sich um den Hals eines Mannes

Nicole Agostini

8.11.2025

Python-Angriff in Borneo: Sechs-Meter-Python wickelt sich um den Hals eines Mannes

Python-Angriff in Borneo: Sechs-Meter-Python wickelt sich um den Hals eines Mannes

Als eine Gruppe Schlangenforscher einen sechs Meter langen Python im indonesischen Sumpf entdecken, fällt einer der Männer ins Wasser. Das Tier schnappt sich die Beute: Können die Männer das Opfer befreien?

07.11.2025

Als eine Gruppe Schlangenforscher einen sechs Meter langen Python im indonesischen Sumpf entdecken, fällt einer der Männer ins Wasser. Das Tier schnappt sich die Beute: Können die Männer das Opfer befreien?

Nicole Agostini

08.11.2025, 21:14

08.11.2025, 21:19

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Mohamed Alisa und seine Freunde gehen in Borneo im Dienste der Wissenschaft auf Schlangenjagd.
  • Sie entdecken einen sechs Meter langen Python und versuchen, ihn für Fotos einzufangen.
  • Dabei fällt Alisa ins Wasser – wie der Python darauf reagiert, siehst du im Video.
Mehr anzeigen

Expedition im Namen der Wissenschaft: Mohamed Alisa und seine Freunde gehen in Borneo auf Schlangenjagd. Beim Fotografieren stürzt Alisa in das sumpfige Wasser. Wie reagiert der sechs Meter lange Python darauf?

Die Antwort – im Video.

Mehr Videos aus dem Ressort

Acht Meter lang, 200 Kilogramm schwer: Forscher entdecken im Amazonas grösste Schlange der Welt

Acht Meter lang, 200 Kilogramm schwer: Forscher entdecken im Amazonas grösste Schlange der Welt

Wissenschaftler haben im nördlichen Amazonasgebiet Brasiliens die grösste Schlangenart der Welt entdeckt: Die Grüne Anakonda. Sie ist acht Meter lang und wiegt 200 Kilogramm.

22.02.2024

