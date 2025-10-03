  1. Privatkunden
Meterhohe Wellen Hurrikans reissen Häuser ins Meer – Video zeigt Naturgewalten

Nicole Agostini

3.10.2025

Meterhohe Wellen: Hurrikans reissen Häuser ins Meer – Video zeigt Naturgewalten

Meterhohe Wellen: Hurrikans reissen Häuser ins Meer – Video zeigt Naturgewalten

Auf der Inselkette der Outer Banks in North Carolina sind sechs Strandhäuser eingestürzt. Verantwortlich dafür sind die Hurrikans Humberto und Imelda, die seit Tagen in der Karibik wüten und nun auch im Atlantik für Chaos sorgen.

03.10.2025

Auf der Inselkette der Outer Banks in North Carolina sind sechs Strandhäuser eingestürzt. Verantwortlich dafür sind die Hurrikans Humberto und Imelda, die seit Tagen in der Karibik wüten und nun auch im Atlantik für Chaos sorgen.

Nicole Agostini

03.10.2025, 15:54

03.10.2025, 15:55

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In North Caroline stürzten sechs Strandhäuser ins Meer.
  • Die Pfahlbauten brachen unter der Wucht der Brandung zusammen.
  • Laut Nationalpark war niemand in den Gebäuden, es gab keine Verletzten.
  • Die Ursache der zerstörerischen Kraft sind die Hurrikans Humberto und Imelda.
Mehr anzeigen

Sechs Strandhäuser sind innert Stunden an den Outer Banks im US-Bundesstaat North Carolina ins Meer gestürzt. Die Pfahlhäuser konnten der gewaltigen Brandung und den meterhohen Wellen nicht standhalten.

Laut dem Nationalpark Cape Hatteras National Seashore waren die Gebäude unbewohnt, verletzt wurde niemand.

Die Ursache für die Brandung sind die Wirbelstürme Humberto und Imelda, die seit Montag die Karibik heimsuchen. Imelda traf am Donnerstag bereits Bermuda, wo über 16'000 Menschen zeitweise ohne Strom waren.

Wie lange die Hurrikansaison offiziell dauert, erfährst du im Video.

Orkan,Tornado, Downburst: Sturm ist nicht gleich Sturm – das musst du wissen

Orkan,Tornado, Downburst: Sturm ist nicht gleich Sturm – das musst du wissen

Es gibt verschiedene Kategorien von Stürmen, aber alle können sie gehörigen Schaden anrichten. Welche Sturmarten gibt es in der Schweiz? Und wie unterscheiden sie sich? blue News erklärt es dir im Video.

28.07.2023

