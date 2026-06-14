Ausgebrannte Fahrzeuge und Trümmer sind zu sehen, nachdem zwei Hubschraube in der Luft zusammengestossen und auf den Parkplatz eines Autohauses in Rio de Janeiro gestürzt sind. AFP/Tercio TEIXEIRA

Bei der Kollision zweier Hubschrauber über Rio de Janeiro kommen sechs Menschen ums Leben, darunter der US-Musiker Oliver Tree. Die Trümmer verteilen sich über Hunderte Meter, Flammen erfassen das Gelände eines Autohauses. Die Ursache der Katastrophe ist bislang unklar.

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Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Zwei Hubschrauber sind über Rio de Janeiro zusammengestossen und auf das Gelände eines Autohauses abgestürzt.

Alle sechs Insassen kamen ums Leben, darunter der US-Musiker Oliver Tree.

Die Behörden untersuchen nun die Ursache des Unglücks mithilfe von Flugdatenschreibern und Videoaufnahmen. Mehr anzeigen

Bei der Kollision zweier Hubschrauber über Rio de Janeiro sind sechs Menschen ums Leben gekommen, darunter der US-Musiker Oliver Tree. Die beiden Helikopter stiessen am frühen Sonntagmorgen im Westen der brasilianischen Metropole in der Luft zusammen und stürzten auf dem Gelände eines Autohändlers ab. Alle sechs Insassen kamen ums Leben. Nach dem Absturz brach Feuer aus.

Unter den Todesopfern ist nach Polizeiangaben der US-Musiker Oliver Tree, der gerade in Brasilien auf Tournee war. Der für seinen markanten Topfschnitt bekannte 32-Jährige war mit Songs wie «Alien Boy», «Life Goes On» und «Miss You» gekannt geworden und kommt im Streamingdienst Spotify auf mehr als 700 Millionen Aufrufe.

Ebenfalls an Bord waren nach Polizeiangaben ein brasilianischer Musikproduzent sowie ein Video-Regisseur und ein bekannter Youtuber aus Argentinien.

Der Unfall ereignete sich im westlichen Vorort Recreio dos Bandeirantes. Bilder lokaler Fernsehsender zeigten eine dicke schwarze Rauchwolke über dem Autohaus und brennende Fahrzeuge. Trümmer der beiden Hubschrauber wurden nach Angaben von Feuerwehrsprecher Fabio Contreiras hunderte Meter weit geschleudert.

Die Unglücksursache war zunächst unklar. Die Behörden setzen demnach bei der Suche nach der Unfallursache auf die Auswertung der Flugdatenschreiber sowie Videoaufnahmen.