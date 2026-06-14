  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball-WM
  4. Fussball
  5. Eishockey
  6. Tennis
  7. Motorsport
  8. Weitere
  9. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball-WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

US-Musiker Oliver Tree unter Opfern Zwei Hubschrauber kollidieren über Rio, sechs Menschen sterben

SDA

14.6.2026 - 22:04

Ausgebrannte Fahrzeuge und Trümmer sind zu sehen, nachdem zwei Hubschraube in der Luft zusammengestossen und auf den Parkplatz eines Autohauses in Rio de Janeiro gestürzt sind.
Ausgebrannte Fahrzeuge und Trümmer sind zu sehen, nachdem zwei Hubschraube in der Luft zusammengestossen und auf den Parkplatz eines Autohauses in Rio de Janeiro gestürzt sind.
AFP/Tercio TEIXEIRA

Bei der Kollision zweier Hubschrauber über Rio de Janeiro kommen sechs Menschen ums Leben, darunter der US-Musiker Oliver Tree. Die Trümmer verteilen sich über Hunderte Meter, Flammen erfassen das Gelände eines Autohauses. Die Ursache der Katastrophe ist bislang unklar.

Keystone-SDA

14.06.2026, 22:04

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Zwei Hubschrauber sind über Rio de Janeiro zusammengestossen und auf das Gelände eines Autohauses abgestürzt.
  • Alle sechs Insassen kamen ums Leben, darunter der US-Musiker Oliver Tree.
  • Die Behörden untersuchen nun die Ursache des Unglücks mithilfe von Flugdatenschreibern und Videoaufnahmen.
Mehr anzeigen

Bei der Kollision zweier Hubschrauber über Rio de Janeiro sind sechs Menschen ums Leben gekommen, darunter der US-Musiker Oliver Tree. Die beiden Helikopter stiessen am frühen Sonntagmorgen im Westen der brasilianischen Metropole in der Luft zusammen und stürzten auf dem Gelände eines Autohändlers ab. Alle sechs Insassen kamen ums Leben. Nach dem Absturz brach Feuer aus.

Unter den Todesopfern ist nach Polizeiangaben der US-Musiker Oliver Tree, der gerade in Brasilien auf Tournee war. Der für seinen markanten Topfschnitt bekannte 32-Jährige war mit Songs wie «Alien Boy», «Life Goes On» und «Miss You» gekannt geworden und kommt im Streamingdienst Spotify auf mehr als 700 Millionen Aufrufe.

Ebenfalls an Bord waren nach Polizeiangaben ein brasilianischer Musikproduzent sowie ein Video-Regisseur und ein bekannter Youtuber aus Argentinien.

Der Unfall ereignete sich im westlichen Vorort Recreio dos Bandeirantes. Bilder lokaler Fernsehsender zeigten eine dicke schwarze Rauchwolke über dem Autohaus und brennende Fahrzeuge. Trümmer der beiden Hubschrauber wurden nach Angaben von Feuerwehrsprecher Fabio Contreiras hunderte Meter weit geschleudert.

Die Unglücksursache war zunächst unklar. Die Behörden setzen demnach bei der Suche nach der Unfallursache auf die Auswertung der Flugdatenschreiber sowie Videoaufnahmen.

Meistgelesen

So hat deine Gemeinde abgestimmt
«Ich hoffe, dass mein Sohn und ich wieder zueinanderfinden»
Drei Faktoren entscheiden die Abstimmung – einer wird für die SVP zum Bumerang
Jetzt rechnet Mitte-Bürgin mit der SVP ab und sagt, was folgen muss
Jetzt fallen die Tore – Summerville schiesst Holland gegen Japan wieder in Führung