Motorboot rast mit vollem Tempo in Segelboot

Mit voller Geschwindigkeit rast ein Motorboot in ein Segelboot. Für eine Seglerin kommt danach jede Hilfe zu spät. Wie konnte es zu so einem Unfall kommen?

Das Segelboot ist gekentert und wurde vollständig zerstört.

Dabei kam eine Frau auf dem Segelboot ums Leben. Der Mann konnte sich durch einen Sprung ins Wasser retten.

Nach Angaben der Polizei raste das Motorboot mit vier Österreichern mit hoher Geschwindigkeit in das Segelboot. Mehr anzeigen

Bei einem Zusammenstoss zwischen einem Motorboot und einem Segelboot auf dem Bodensee ist eine Frau ums Leben gekommen. Bei Zusammenstoss sei das Segelboot gekentert und vollständig zerstört worden, wie die österreichische Polizei mitteilte. Neben der Frau war am Samstag auch ein Mann an Bord. Dieser habe sich noch durch einen Sprung vom Segelboot retten können, hiess es.

Das Motorboot von vier Österreichern sei mit hoher Geschwindigkeit am Samstag auf dem Bodensee unterwegs gewesen. Es kollidierte ungebremst dem Segelboot der beiden Deutschen, wie die Polizei mitteilte. Warum es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

Unfall mitten auf dem See

Für die Frau kam jede Hilfe zu spät. Nach der Bergung versuchten Einsatzkräfte erfolglos, sie am Ufer zu reanimieren. Alle anderen Beteiligten blieben körperlich unverletzt. Sie werden nun von einem Kriseninterventionsteam betreut.

Die beiden Boote wurden von Feuerwehr und Polizei geborgen und an Land gebracht. Der Unfall ereignete sich im österreichischen Teil des Bodensees, etwa drei Kilometer vom Ufer entfernt.

