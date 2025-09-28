  1. Privatkunden
8 Millionen Likes in drei Stunden Selena Gomez und Benny Blanco zeigen ihre Hochzeit auf Instagram

SDA

28.9.2025 - 11:01

Selena Gomez und Benny Blanco sind seit Jahren ein Paar. Am 27. September 2025 haben sie geheiratet (Archivbild).
Selena Gomez und Benny Blanco sind seit Jahren ein Paar. Am 27. September 2025 haben sie geheiratet (Archivbild).
KEYSTONE

Ohne grosse Ankündigung, aber mit enormem Medienecho: Selena Gomez und Benny Blanco haben sich das Jawort gegeben – in einem Garten in Kalifornien. Millionen Follower*innen sind begeistert.

Keystone-SDA

28.09.2025, 11:01

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Selena Gomez und Benny Blanco haben am 27. September 2025 in Kalifornien geheiratet und die Hochzeit mit Fotos auf Instagram bekannt gegeben.
  • Superstars wie Taylor Swift und Ed Sheeran waren offenbar eingeladen, auf den Bildern aber nicht zu sehen.
  • Der Instagram-Beitrag zur Hochzeit erreichte innerhalb von drei Stunden rund 8 Millionen Likes; Gomez hat 417 Millionen Follower.
Mehr anzeigen

Die US-Sängerin und Schauspielerin Selena Gomez (33) und der Musikproduzent Benny Blanco (37) haben geheiratet. Der Disney-Star ("Only Murders in the Building") postete auf Instagram eine Reihe Fotos und Videos der Hochzeit, die Medienberichten zufolge im US-Bundesstaat Kalifornien stattgefunden hat. Dazu schrieb sie nur, umrahmt von zwei Herz-Emojis: «9.27.25» – das Datum der Hochzeit. Ihr Mann Blanco kommentierte: «My wife in real life.» (Meine Frau im echten Leben.)

Die Fotos zeigen das glückliche Paar in einem Garten mit weisser Villa, wie es sich umarmt, küsst und Händchen hält. Präsentiert wird auch Gomez' weisser Hochzeitsstrauss – die Blumen sehen wie Maiglöckchen aus. Auf einem anderen Foto zeigt sie ihre funkelnden Ringe. Sie trägt ein weisses, schulterfreies Satinkleid, er einen schwarzen Smoking mit weissem Hemd und Fliege. Die Schauspielerin Amy Schumer schrieb dazu: «Atemberaubend.»

Kündigungen und unbezahlte Löhne. Schwere Vorwürfe gegen Selena Gomez' Start-up

Kündigungen und unbezahlte LöhneSchwere Vorwürfe gegen Selena Gomez' Start-up

Taylor Swift wollte Blumenmädchen sein

Gäste sind auf den Fotos nicht zu sehen. Offiziell war auch über die Gästeliste nichts bekannt. Allerdings hatte Gomez' Freundin, die Popsängerin Taylor Swift, bereits kurz nach der Verlobung von Gomez und Blanco vor knapp einem Jahr mitgeteilt: «Ja, ich werde das Blumenmädchen sein.» Auch der britische Superstar Ed Sheeran hatte verraten, eine Hochzeitseinladung erhalten zu haben.

Rund drei Stunden nach der Veröffentlichung auf Instagram hatte der Beitrag von Gomez schon knapp 8 Millionen Likes. Gomez hat 417 Millionen Follower.

Das Paar hatte bereits vor knapp einem Jahr – ebenfalls auf Instagram – seine Verlobung bekanntgegeben und Fotos dazu gepostet, auf denen sie mit einem Diamanten am Ringfinger zu sehen ist. Dazu schrieb sie: «Für immer beginnt jetzt».

