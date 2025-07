Umstrittene Liger-Zucht: Seltene Kreuzung aus Löwe und Tigerin entzückt Zoobesucher Er heisst Goliath, ist zwei Monate alt – und ein genetisches Kuriosum: In Rumänien wurde ein Liger gezielt gezüchtet. Während das Jungtier Besucher fasziniert, warnen Tierschützer vor den Risiken solcher Hybridzuchten. 23.07.2025

In einem privaten rumänischen Zoo wurde ein seltener Liger – eine Kreuzung aus Löwe und Tigerin – geboren.

Die gezielte Zucht solcher Hybride ist ethisch umstritten, da sie oft mit Gesundheitsrisiken für die Tiere verbunden ist.

Trotz Kritik erfreuen sich Liger wegen ihrer Seltenheit und Grösse bei Zoodirektoren und Besuchern grosser Beliebtheit.

In einem privaten Zoo in Rumänien ist ein besonderes Jungtier zur Welt gekommen: Goliath, ein seltener Liger, also die Kreuzung eines männlichen Löwen mit einer weiblichen Tigerin.

Der zwei Monate alte Nachwuchs ist das Ergebnis einer gezielten Paarung des Zoodirektors. In freier Wildbahn würden sich Löwen und Tiger nie begegnen, denn sie leben auf verschiedenen Kontinenten. In Gefangenschaft ist eine solche Kreuzung unter kontrollierten Bedingungen jedoch möglich.

Liger wie Goliath sind in der Regel grösser als ihre Eltern, leiden jedoch häufig an Geburtsfehlern und haben ein hohes Risiko, früh zu sterben, wie die Tierschutzorganisation Big Cat Rescue erklärt. Goliaths Zwillingsschwester überlebte die Geburt nicht, doch Goliath selbst ist laut Zoodirektor derzeit gesund.

