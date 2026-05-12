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«Obszöner Exhibitionismus» Paar nach Sex im Flugzeug festgenommen

dpa

12.5.2026 - 05:34

Das Paar soll sich auf dem Flug zwischen Panama und Argentinien kennengelernt haben. (Symbolbild)
Das Paar soll sich auf dem Flug zwischen Panama und Argentinien kennengelernt haben. (Symbolbild)
Bild: dpa

Verdächtige Bewegungen, Alarm aus der ersten Reihe und dann die Polizei: Wie das Abenteuer für ein Paar auf einem Flug zwischen Panama und Argentinien endete.

DPA

12.05.2026, 05:34

12.05.2026, 05:41

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein 55-jähriger Mann und eine 60-jährige Frau wurden in Argentinien nach einem Flug von Panama nach Rosario wegen angeblich «obszönen Exhibitionismus» festgenommen.
  • Sie sollen in der Business-Class beim Sex erwischt worden sein.
  • Laut Medienberichten lernten sich die beiden erst während des fast siebenstündigen Flugs kennen.
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Wegen «obszönem Exhibitionismus» sind in Argentinien ein 55 Jahre alter Mann und eine 60-jährige Frau festgenommen worden, die in der Business-Class eines Flugzeugs angeblich beim Sex erwischt wurden. Medienberichten zufolge nahm die Flughafenpolizei das Paar direkt nach der Landung in der Stadt Rosario auf Hinweis des Piloten fest.

Die beiden sollen sich erst während des fast siebenstündigen Flugs zwischen Panama und Argentinien kennengelernt haben. Einer Grossmutter, die mit ihrer minderjährigen Enkelin in der Nähe sass, fielen laut der Zeitung «La Nación» verdächtige Bewegungen auf den Plätzen 1E und 1F auf. Alarmierte Flugbegleiter entdeckten das Paar demnach mit heruntergelassener Kleidung. 

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Nach den ersten Formalitäten kamen beide laut den Berichten wieder auf freien Fuss, während die Generalstaatsanwaltschaft in Rosario weiter ermittelt. Ähnliche Fälle werden laut dem Fernsehsender TN häufig mit einer Geldstrafe oder einer Spende an eine gemeinnützige Organisation beigelegt. Am Flughafen von Rosario soll die Familie des verheirateten Mannes bereits auf ihn gewartet haben.

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