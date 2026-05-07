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Sex im Tuk-Tuk Thailand will gegen «unangemessenes Benehmen» von Touristen vorgehen

Oliver Kohlmaier

7.5.2026

In Thailand sind Tik-Tuks bei Touristen beliebt, offenbar nicht nur für den Transport.
In Thailand sind Tik-Tuks bei Touristen beliebt, offenbar nicht nur für den Transport.
EPA/RUNGROJ YONGRIT/KEYSTONE

In Thailand sorgen Touristen für Empörung, die in aller Öffentlichkeit Sex haben. Nun will das Land härter gegen «unangemessenes Benehmen» vorgehen und auch Kontrollen verschärfen.

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Agence France-Presse, Redaktion blue News

07.05.2026, 23:04

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Thailand will härter gegen «unangemessenes Benehmen» von Touristen vorgehen. Entsprechende Vergehen werde eine Strafverfolgung nach sich ziehen.
  • Zuvor hatten Touristen für Schlagzeilen gesorgt, die in der Öffentlichkeit sexuelle Handlungen vollzogen haben.
  • So wurde zuletzt ein Spanier und eine Peruanerin auf der bei Touristen beliebten Insel Phuket beim Oralsex in einer Autorikscha erwischt.
  • Trotz seines Rufs als beliebtes Ziel von Sex-Touristen ist Thailand eher konservativ geprägt
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Empörung im Ferienparadies: Nach wiederholten Beschwerden über sexuelle Handlungen von Touristen in der Öffentlichkeit will Thailand aus Sorge um seinen Ruf fortan härter gegen «unangemessenes Benehmen» vorgehen. Solche Vergehen, zu denen auch illegaler Drogenkonsum gehörten, würden eine Strafverfolgung nach sich ziehen, da sie der «schönen Kultur Thailands widersprechen», teilte Regierungschef Anutin Charnvirakul am Mittwoch mit. Auch Polizeikontrollen in Vergnügungslokalen würden verschärft.

Die Ankündigung kommt, nachdem am Montagabend ein Spanier und eine Peruanerin auf der bei Touristen beliebten Insel Phuket beim Oralsex in einer Autorikscha erwischt worden waren. Ihnen droht die Ausweisung.

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Französische Paare ausgewiesen

Lokalen Medien zufolge waren schon im Februar zwei französische Paare ausgewiesen worden, nachdem im Internet Aufnahmen davon kursierten, wie sie ebenfalls auf Phuket in der Öffentlichkeit Geschlechtsverkehr hatten, eines am Strand, das andere auch in einer Tuk-Tuk genannten Rikscha.

Ungeachtet seines Rufs als bevorzugtes Ziel von Sex-Touristen ist Thailand eher konservativ geprägt. Öffentliche Nacktheit oder Geschlechtsverkehr können mit einer Strafe von bis zu 5000 Baht (etwa 120 Franken) bestraft werden.

Tourismus ist ein wichtiges Standbein für Thailands Wirtschaft, bislang hat er indes noch nicht wieder das Niveau von vor der Corona-Pandemie erreicht. In diesem Jahr wird mit etwa 33,5 Millionen Besuchern gerechnet, das sind zwar mehr als im Vorjahr, aber auch zwei Millionen weniger als zuvor erwartet. Grund ist insbesondere der Iran-Krieg.

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