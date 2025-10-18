Gerade noch einmal gut gegangen: Ein Sicherheitsmann rettet eine junge Frau vor einem einfahrenden Tram In der türkischen Stadt Kayseri spielt sich eine brenzlige Szene ab. Eine Unachtsamkeit auf den Gleisen hätte fatale Folgen haben können – doch im entscheidenden Moment greift die Security ein. 17.10.2025

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Kayseri rettet ein Sicherheitsmann eine junge Frau im letzten Moment vor einem einfahrenden Tram.

Das Überwachungsvideo dokumentiert den Vorfall und sorgt in den sozialen Medien für ein grosses Echo.

Die Verkehrsbetriebe loben das entschlossene Handeln des Sicherheitsmanns und plädieren für Aufmerksamkeit im Strassenverkehr. Mehr anzeigen

In der türkischen Stadt Kayseri kam es zu einer gefährlichen Situation an einer Tramhaltestelle: Eine junge Frau wollte die Gleise überqueren, bemerkte dabei jedoch nicht das heranfahrende Tram. Sie trug Kopfhörer und war abgelenkt. Im letzten Moment reagierte ein Sicherheitsmann und zog sie von den Gleisen – Sekunden bevor das Tram vorbeifuhr.

Die Szene wurde von einer Überwachungskamera aufgezeichnet und später von der Verkehrsgesellschaft Kayseri Transportation veröffentlicht. Das Video verbreitete sich rasch in sozialen Medien und sorgte für grosse Aufmerksamkeit. Der Securitymann erhielt Lob für sein schnelles und entschlossenes Eingreifen.

Die Behörden erinnerten im Zusammenhang mit dem Vorfall daran, wie gefährlich Ablenkung im Strassenverkehr sein kann.

