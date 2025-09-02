Gäste fliehen bei Rauchpause – Wirt reagiert mit ungewöhnlicher Massnahme

In Italien mehren sich die Fälle von Gästen, die nach dem Essen das Restaurant verlassen, ohne zu bezahlen. Besonders betroffen ist ein japanisches Restaurant in Vittorio Veneto, dessen Besitzer nun öffentlich vor den Tätern warnt.
Die Gruppe, bestehend aus zwei Männern und einer Frau, bestellte eine Vielzahl von Gerichten und Edelweinen. Sie verliessen das Restaurant unter dem Vorwand, eine Rauchpause einzulegen, und liessen dabei eine Tasche und ein Handy auf dem Tisch zurück.
Doch später bemerkten die Kellner, dass die Gegenstände wertlos waren und die Gäste nicht zurückkehrten. Um die Täter zu finden, hat der Restaurantbesitzer Videoaufnahmen der Personen veröffentlicht und eine Belohnung von 200 Euro für Hinweise ausgesetzt.
