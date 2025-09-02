Gäste fliehen bei Rauchpause – Wirt reagiert mit ungewöhnlicher Massnahme

In einem Restaurant in Norditalien haben sich Gäste vor dem Bezahlen aus dem Staub gemacht (Symbolbild). Hauke-Christian Dittrich/dpa

In der italienischen Region Venetien häufen sich Fälle von Zechprellerei. Ein Restaurantbesitzer reagiert mit ungewöhnlichen Massnahmen, um die Täter zu finden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der italienischen Region Venetien häufen sich Fälle von Zechprellerei, besonders betroffen ist ein japanisches Restaurant in Vittorio Veneto.

Drei Täter täuschten eine Rauchpause vor und flohen nach einem Essen im Wert von 180 Euro, wobei sie wertlose Gegenstände als Ablenkung zurückliessen.

Der Restaurantbesitzer veröffentlichte Videoaufnahmen der Verdächtigen und lobte 200 Euro Belohnung für Hinweise zur Ergreifung aus. Mehr anzeigen

In Italien mehren sich die Fälle von Gästen, die nach dem Essen das Restaurant verlassen, ohne zu bezahlen. Besonders betroffen ist ein japanisches Restaurant in Vittorio Veneto, dessen Besitzer nun öffentlich vor den Tätern warnt.

Laut der Zeitung «Corriere del Veneto» haben sich die Zechpreller mit einer ausgeklügelten Methode Speisen und Getränke im Wert von 180 Euro erschlichen.

Die Gruppe, bestehend aus zwei Männern und einer Frau, bestellte eine Vielzahl von Gerichten und Edelweinen. Sie verliessen das Restaurant unter dem Vorwand, eine Rauchpause einzulegen, und liessen dabei eine Tasche und ein Handy auf dem Tisch zurück.

Doch später bemerkten die Kellner, dass die Gegenstände wertlos waren und die Gäste nicht zurückkehrten. Um die Täter zu finden, hat der Restaurantbesitzer Videoaufnahmen der Personen veröffentlicht und eine Belohnung von 200 Euro für Hinweise ausgesetzt.

Mehr Videos aus dem Ressort