Wer zu spät zur Prüfung erscheint, wird in Indien nicht mehr auf das Gelände gelassen. Im Bundesstaat Bihar verschaffen sich Schüler*innen Zugang mit Gewalt. Die Polizei reagiert mit Stockschlägen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Zahlreiche Schüler*innen im indischen Bundesstaat Bihar kommen am 1. Februar zu spät zur Prüfung.

Den Nachzüglern wird der Zugang zum Areal verwehrt. Die Tore werden verschlossen und bewacht.

Dennoch gelingt es der Masse sich Zugang zum Prüfungsgelände zu verschaffen und steckt Prügel von der Polizei ein. Mehr anzeigen

Pünktlichkeit wird an indischen Schulen gross geschrieben. Und wenn jemand zu spät kommt, gibt es kein Erbarmen. Die Nachzügler stehen dann vor verschlossenen Toren. So auch in diesem Jahr im Bundesstaat Bihar. Die Ausgesperrten lassen sich das allerdings nicht gefallen. Sie drängen sich durch den Eingang auf das Prüfungsgelände. Auch die Stockschläge der Polizeibeamten sind dann kein Hindernis mehr.

Hunderte mit Verspätung

Laut Reuters handelte es sich um hunderte Schüler*innen, die sich gegen die Aussperrung wehrten. Aus welchem Grund so viele Leute Verspätungen hatten, ging aus der Meldung nicht hervor. In einer Diskussion auf Reddit wird vermutet, dass eine Zugverspätung die Ursache sein könnte, was in Indien nicht ungewöhnlich wäre. Manche reisen über hundert Kilometer, um die Prüfung zu schreiben.

Ebenfalls unklar ist, ob diejenigen, die sich mit Gewalt Zugang zum Gelände verschafft haben, die Prüfung dennoch schreiben konnten. Laut dem Reglement der Schule, müssten sie eigentlich zwei Jahre Schulverbot erhalten. Dennoch kommt es gerade in Bihar immer wieder zu solchen Szenen. Die Schüler*innen werden im Voraus darauf hingewiesen, mindestens eine Stunde vor Prüfungsbeginn vor Ort zu sein.

